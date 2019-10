Experte für späte Entscheidungen

Offenbach – Als das Ende der Serie kaum noch abwendbar zu sein schien, bediente sich Marco Schikora eines einfachen, aber effektiven Tricks: Aus vollem Lauf täuschte der rechte Außenverteidiger der Offenbacher Kickers im Spiel beim FC Astoria Walldorf eine Flanke an, setzte jedoch seinen Weg fort. VON CHRISTIAN DÜNCHER

Das reichte, um Gegenspieler Jimmy Marton abzuschütteln. Andis Shala verwertete die Hereingabe in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 2:2. Damit blieb der OFC auch im vierten Spiel unter Coach Steven Kessler unbesiegt. .

„Der Trainer hatte gefordert, dass wir mehr Flanken aus dem Halbfeld schlagen“, sagte Schikora. Er erfüllte diese Vorgabe – zumindest in der zweiten Hälfte. Im ersten Durchgang war der 25-Jährige selten am Strafraum des Gegners aufgetaucht. Das änderte sich erst nach der Pause. Zunächst bereitete Schikora per Flanke das 1:1 durch Moritz Hartmann vor (61.), dann leitete er die Szene ein, die zum Schlusspunkt führte. Es waren in seinem elften Saisoneinsatz die ersten beiden „Assists“, die Bilanz ist zweifelsohne ausbaufähig.

Das gilt auch für die Punktausbeute der Kickers in Walldorf. „Für mich ist das kein gefühlter Sieg, sondern das sind zwei verlorene Punkte“, stellte Schikora klar. Dass der OFC am Ende noch ein Unentschieden erkämpfte, sei „absolut verdient“ gewesen. „Walldorf hatte zwei, drei gute Chancen und machte daraus zwei Tore. Dass wir in letzter Minute noch ausgleichen, zeigt, dass wir da sind. Wir haben in der Schlussviertelstunde noch mal alles gegeben, vor allem in kämpferischer Hinsicht.“

Der auf beiden Außenpositionen einsetzbare Verteidiger ist beim OFC quasi der Experte für die ganz späten Entscheidungen. Beim 2:1-Erfolg beim SC Freiburg II hatte er in der Nachspielzeit das Siegtor erzielt, nun leistete er in Walldorf die Vorarbeit zum 2:2, als die regulären 90 Minuten ebenfalls bereits abgelaufen waren. Doch der 1,81 Meter große Zugang, der vor der Saison von Viktoria Berlin gekommen war, hat in Offenbach bislang nicht nur die Sonnenseiten das Daseins als Fußballprofi erlebt.

Nach starker Saisonvorbereitung und vier 90-Minuten-Einsätzen in den ersten fünf Spielen zeigte die Leistungskurve deutlich nach unten. Bei den Pleiten gegen die SV Elversberg (0:3) sowie beim FC Homburg (1:2) wurde er jeweils nach etwas mehr als 60 Minuten ausgewechselt. Weil er trotz nicht auskurierter Erkrankung aufgelaufen war, kassierte er zudem einen öffentlichen Rüffel vom damaligen Coach Daniel Steuernagel. Schikora fiel zwei Partien aus. In den letzten vier Spielen war er nun wieder über die vollen 90 Minuten im Einsatz. „Die zweieinhalb Wochen ohne Training habe ich gemerkt. Aber nun bin ich wieder bei 100 Prozent.“ Das zahlte sich in Walldorf aus.

Quelle: op-online.de