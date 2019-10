Faszinierende Erfahrung für OFC-Talent Boras

Ereignisreiche Tage liegen hinter Marco Boras. „Das werde ich immer in Erinnerung behalten“, sagt der Nachwuchsfußballer der Offenbacher Kickers, der eine Woche lang in Duisburg weilte.

Offenbach - Der Abwehrhüne (1,98 m) war Teil des U19-Perspektivteams des DFB, das bei einem Turnier auf vier Landesauswahlen traf.

Was dem Innenverteidiger besonders wichtig war: „Wir haben nur ein Gegentor bekommen – durch einen Freistoß.“ Boras und Co. holten zehn von zwölf möglichen Punkten (bei 12:1 Toren), waren damit die beste Mannschaft. Sie wurden jedoch in der Abschlusstabelle „nicht berücksichtigt“, da sie außer Konkurrenz teilnahmen. Das störte den Innenverteidiger aber nicht.

Kickers Offenbach (OFC): Marco Boras bei U19 DFB-Perspektivteam

„Eine tolle Erfahrung. Ich konnte viel lernen, mich weiterentwickeln und das System mit viel Ballbesitz verinnerlichen“, so Boras. „Natürlich bin ich auch froh, dass ich den OFC vertreten und zeigen durfte, dass in Offenbach gute Jugendarbeit geleistet wird. Unter anderem waren der VfB Stuttgart, FC Augsburg, SC Freiburg und Bayer Leverkusen vertreten. Sich in dem Umfeld beweisen zu dürfen, ist faszinierend.“

Boras kam in allen Partien zum Einsatz, zweimal über die vollen 60 Minuten. In der letzten Partie sollte er auch durchspielen, wurde aber nach einem Schlag gegen den Kopf Mitte der zweiten Hälfte ausgewechselt. „Ich muss nur etwas kühlen, nicht schlimm“, sagte der Verteidiger, der ein Tor erzielte. Sein kurzes Fazit: „Super!“ cd

