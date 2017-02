Liveticker zum OFC-Spiel in Nöttingen

Offenbach - Seit dem letzten Pflichtspiel von Kickers Offenbach sind mehr als zwei Monate vergangen. Nach einer langen Winterpause trifft der OFC heute auf den FC Nöttingen - wir berichten im Liveticker von der Partie.

Das letzte Pflichtspiel gewann der OFC mit 3:0 gegen Watzenborn und sammelte wichtige Punkte gegen den Abstieg. An diesen Erfolg möchte die Mannschaft von Kickers Offenbach anknüpfen und im ersten Pflichtspiel des Jahres 2017 beim Tabellenletzten aus Nöttingen einen weiteren wichtigen Dreier im Abstiegskampf einfahren.

FC Nöttingen - Kickers Offenbach im Liveticker

OFC-Trainer Oliver Reck muss allerdings auf einige Leistungsträger verzichten: Daniel Endres, Stefano Maier und Robin Scheu fehlen verletzt, Bryan Gaul und Marco Rapp sind noch gesperrt, und ob Ko Sawada und Kristian Maslanka rechtzeitig fit sind, wird sich kurzfristig entscheiden.

Trotz der Personalsorgen geht OFC-Trainer Oliver Reck optimistisch in das Spiel: „Natürlich kann auch der FC Nöttingen in dieser Liga jeden Gegner schlagen. Wir sind jedoch gut vorbereitet und werden auch morgen unsere verletzungsbedingten Ausfälle kompensieren. Insbesondere die Jungs, die zuletzt wenig Spielpraxis hatten, haben in der Vorbereitungsphase ein deutlich positives Signal gesendet.“ (nb)

