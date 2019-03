„Fehler analysiert und Ruhe bewahrt“

Offenbach/Dreieich – Viereinhalb Monate nach dem bitteren Aus im Hessenpokal treffen sich die beiden Kreisrivalen Kickers Offenbach und SC Hessen Dreieich am Freitag (19. 30 Uhr) in der Fußball-Regionalliga Südwest wieder. Seit dem Dreieicher 2:1-Coup vom 23. VON JÖRG MOLL

Oktober haben beide Klubs unterschiedliche Wege eingeschlagen.

„Die harte Arbeit trägt Früchte“, freut sich OFC-Sportdirektor Sead Mehic. In acht Spielen seit der bitteren Pleite am Bieberer Berg haben die Kickers nur noch einmal in Homburg (1:2) verloren, alle anderen sieben Spiele aber - zuletzt fünf in Folge - gewonnen.

Ganz anders der SC Hessen, der nach dem Pokalcoup in den folgenden acht Spielen nur sieben Punkte holte, beide Spiele 2019 auch verloren hat. Entsprechend unterschiedlich sind die Erwartungshaltungen. „Wir kämpfen um das, was wir uns aufgebaut haben“, geht Mehic von einer ganz anderen Mentalität der Kickers aus: „Wir wollen oben dranbleiben.“ Doch Mehic weiß auch, dass der Kreisrivale „ums Überleben in der Liga kämpft“.

Den Makel des Pokal-Aus haben die Kickers längst verarbeitet. Damals saß der Stachel der Enttäuschung tief. „Wir haben uns danach zusammengesetzt, die Fehler analysiert und die Ruhe bewahrt“, sagt Mehic. Von der grundsätzlichen Vorstellung, wie die Kickers Fußball spielen wollen, sind er und vor allem Trainer Daniel Steuernagel aber nicht abgerückt - und werden nun bestätigt. „Damals hatte die Mannschaft die Nackenschläge der beiden Unentschieden gegen Balingen und Pirmasens im Kopf“, erinnert sich Mehic. Ohnehin habe der OFC an der hohen Erwartungshaltung zu Beginn der Saison zu knabbern gehabt. Mittlerweile aber sieht er die Kickers „viel stabiler, gereifter“. Ein Rad greife mittlerweile ins andere. „Die Mannschaft ist zusammengewachsen - und jeder einzelne ist total willig“, lobt Mehic.

Beispiele dafür gebe es viele. Francesco Lovric etwa, vor Jahresfrist aus Österreich gekommen, hat seinen Stellenwert fürs Team enorm gesteigert. Der 23-Jährige stand sechsmal in Folge in der Startelf und traf beim 5:0 in Hoffenheim erstmals für den OFC. Aber auch etablierte Kräfte wie Dren Hodja zählt Mehic dazu. „Wir erleben jetzt wieder den alten Dren“, freut er sich über den Mittelfeldstrategen, der unter Steuernagel auch das Arbeiten gegen den Ball ins Repertoire aufgenommen hat.

Für Mehic sind die jüngsten Erfolge gar keine so große Überraschung, „weil wir überzeugt sind von diesem Weg, den wir eingeschlagen haben“. Und der sieht eben vor, Spielern Zeit zu geben, sich zu entwickeln. Neben Lovric zählt er dazu aktuell Ko Sawada, Luka Garic oder Varol Akgöz. Doch auch für die Hodjas, Kirchhoffs oder Firats galt das bei ihrer Verpflichtung schon. „Sie alle haben sich ihre Spielpraxis erst bei uns geholt und sind nun Leistungsträger.“ Das, so Mehic, müsse der Weg der Kickers sein. „Ich mag nicht nochmal auf der finanziellen Situation herumreiten, aber wenn man sieht, dass wir bei den Spielermarktwerten auf Rang zwölf sind, aber in der Tabelle auf Platz drei, ist das bemerkenswert.“

Während bei den Kickers derzeit alles wunschgemäß läuft, spricht beim SC Hessen keiner mehr vom Zwischenhoch im Herbst, als der Neuling inklusive zweier Hessenpokalspiele in Ginsheim und Offenbach (jeweils 2:1) acht Pflichtspiele lang ungeschlagen blieb. An der Platzierung ist die veränderte Stimmungslage nicht festzumachen. Schließlich steht der SC Hessen damals wie heute auf Rang 16 der Regionalliga. Es sind viele kleine Puzzleteile, die Trainer Rudi Bommer das Arbeiten schwerer machen.

Da wäre das Dauerthema Maulkorb, die mangels Alternativen kaum zu behebende Flaute im Angriff (22 Tore in 22 Spielen sind der zweitschlechteste Wert der Liga) oder die Formschwäche von Leistungsträgern wie Uwe Hesse oder Constant Djakpa. Und doch liegt womöglich genau in all diesen negativen Vorzeichen die große Chance des SC Hessen. „Wir tun uns leichter, wenn wir nicht das Spiel machen müssen“, sagt Bommer.

