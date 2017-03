Feierabendfußballfunktioniert nicht

Offenbach - Der gebürtige Großauheimer Oscar Corrochano, als Profi von 2001 bis 2003 bei Kickers Offenbach unter Vertrag, erlebt seit Amtsantritt am 3. Oktober als Trainer beim Fußball-Regionalligisten Eintracht Trier Extreme.

Der 40-Jährige, der zuvor Ungarns U19-Auswahl trainiert hatte, startete mit sieben Punkten aus drei Spielen, dann folgten sechs Niederlagen bis Weihnachten. Im neuen Jahr führte er den Ex-Zweitligisten mit zehn Punkten aus vier Spielen wieder etwas aus dem Keller heraus, ehe der Rückschlag in Koblenz (0:1) folgte. Vor dem Duell gegen den OFC an diesem Sonntag (14 Uhr) spricht Corrochano auch über gravierende Veränderungen, die er angestoßen hat.

Herr Corrochano, seit Ihrem Amtsantritt erleben Sie krasse Ausschläge nach oben und unten mit der Eintracht. Woran liegt das?

Ach, ich möchte eigentlich nur nach vorne schauen. Als ich kam, war die Eintracht mit acht Punkten Letzter, jetzt haben wir Anschluss gefunden.

Aber was lief zuvor schief?

Da gab es verschiedene Ursachen. Zum einen wurde in Trier die Stärke der Regionalliga unterschätzt. Da kommst du mit Feierabendfußballern nicht weit. Wir haben deshalb wieder auf Profifußball umgestellt, trainieren also nicht mehr erst ab 17 Uhr, sondern mehr und auch morgens. Seither ist die Mannschaft in der Lage, körperlich das Niveau mitzugehen. Aber wir müssen noch an der Stabilität, Cleverness und Konstanz arbeiten.

Sie haben in der Winterpause sechs Spieler verpflichtet.

Wir mussten uns in der Winterpause neu aufstellen. Vor der Saison waren in Daniel Hammel, Benedikt Koep, Christopher Spang und Christoph Buchner vier Säulen gegangen. Als ich kam, hatte ich zeitweise eher eine U23 auf dem Platz. Das mussten wir korrigieren. Die Quote der Zugänge, die einschlagen, war aber bis jetzt gut.

Die Eintracht hat auch schon die 2. Liga erlebt, wie nimmt das Umfeld nun den Existenzkampf in der 4. Liga wahr?

Das Umfeld ist sehr ruhig, die Fans honorieren unsere Leistungen. Das Präsidium hält sich zurück. Ich habe keinen Sportdirektor, treffe daher alle sportlichen Entscheidungen alleine.

Die Abstiegssituation ist komplex. Mit wie vielen Absteigern rechnen Sie?

Ich denke darüber überhaupt nicht nach. Als ich kam, waren wir 19., jetzt haben wir den Anschluss an die erste Linie zwischen Platz 13, der definitiv reicht, und den möglichen Abstiegsplätzen gefunden. Wir schauen wirklich nur von Spiel zu Spiel.

Und wie plant der Verein?

Nur mit der Regionalliga. Mit etwas anderem möchte ich mich auch nicht beschäftigen.

Ein Wort zu Ihrem Ex-Klub Kickers Offenbach?

Die Mannschaft ist viel besser als ihr Tabellenplatz. Davon dürfen wir uns nicht blenden lassen. Ohne den Neun-Punkte-Abzug für den OFC würden wir nicht von einem Duell im Abstiegskampf sprechen. J jm

Quelle: op-online.de