Florian Treske lässt die Kickers jubeln

Elversberg - Die Offenbacher Kickers sind mit einem Sieg in die Rückrunde der Regionalliga Südwest gestartet. Dank eines Jokertores gewann der OFC bei der SV Elversberg 1:0 (0:0) und kletterte damit zumindest vorübergehend auf Platz fünf. Von Christian Düncher

Manchmal werden im Fußball Wünsche wahr. Florian Treske ist der Beleg dafür. „Am liebsten würde ich dreimal 90 Minuten spielen und noch ein paar Tore machen“, hatte der OFC-Mittelstürmer vor Beginn seiner Abschiedstour gesagt. Die Sache mit den dreimal 90 Minuten hatte sich zwar bereits vor der Partie in Elversberg erledigt. Treske saß auf der Bank. Aber er traf - als Joker. Sein Tor bescherte dem OFC einen aufgrund der zweiten Hälfte nicht unverdienten Auswärtserfolg. Nach der Partie wurde er von den Fans mit Sprechchören gefeiert. „Ich freue mich riesig für ihn. Das spricht für seinen Charakter, dass er sich nicht hängenlässt, sondern voll reinhaut“, lobte OFC-Trainer Daniel Steuernagel.

Er hatte im Vergleich zur 1:2-Niederlage beim FC Homburg drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Torjäger Jake Hirst (krank), Julian Scheffler (auf der Bank) und Serkan Göcer (nicht im Kader) begannen diesmal Lucas Albrecht, Luka Garic und Jan-Hendrik Marx. Auch in taktischer Hinsicht stellte der Trainer um: Der OFC setzte hinten auf eine Dreierkette, die bei Bedarf durch die Außen Marx und Garic zu einer Fünferkette ergänzt wurde. Obwohl Marx und Kapitän Benjamin Kirchhoff früh verwarnt wurden, ließen die Kickers wenig zu. Torwart Daniel Endres musste nur einen Schuss parieren, tat dies aber stark. Ansonsten war er fast nur bei Flanken gefordert.

Der OFC tat sich in der Offensive lange schwer, hatte aber die beste Chance der ersten Hälfte. Dren Hodja machte das Spiel schnell und setzte Serkan Firat mit einem langen Pass links in Szene. Offenbachs bester Torschütze flankte scharf nach innen. Torwart Lehmann konnte nur in die Mitte klären. Maik Vetter nahm den Ball volley, zielte aber knapp vorbei (15.).

Weil die Entlastung fehlte, erspielten sich die Gastgeber gegen Ende der ersten Hälfte ein Übergewicht. Die Kickers verteidigten jedoch aufmerksam. Auch als Elversbergs Koffi bei einem Konter rechts viel Platz hatte, bereinigte der OFC die Situation. Kirchhoff und der gute Ko Sawada eilten zurück, stellten den Angreifer (44.).

Steuernagel reagierte in der Pause: Julian Scheffler kam für Hodja. Garic rückte dafür von der linken Außenverteidiger-Position auf die Sechs. Und die Kickers starteten druckvoll in die zweite Hälfte, wirkten zielstrebiger und konterten zweimal gut über die rechte Seite. Marx fand jedoch keine Abnehmer. Doch nach einer Stunde kam Elversberg wieder auf. Koffi probierte es im Fünfmeterraum artistisch mit dem Rücken zum Tor, doch Endres stand genau richtig.

Mitten in dieser Phase traf der OFC: Joker Treske traf nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung per Kopf. Vetter hatte nach einem Konter geflankt und der völlig frei stehende Mittelstürmer mit seinem Aufsetzer Lehmann auf dem falschen Fuß erwischt - 0:1 (73.). Und diesmal schafften es die Kickers auch, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Bei zwei Konterchancen hatten sie sogar die Möglichkeit, das 2:0 zu erzielen. Elversberg drängte zwar auf den Ausgleich, doch richtig gefährlich wurde es vor dem OFC-Tor nicht mehr.

„Nachdem wir auf zwei Spitzen umgestellt hatten, waren wir griffiger. Aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg nicht unverdient. Das war eine runde Sache“, meinte OFC-Trainer Steuernagel zufrieden.

Quelle: op-online.de