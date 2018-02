Fragerunde als gutes Omen für OFC

Offenbach - Wie stehen die Aufstiegschancen? Wie geht es mit Trainer Oliver Reck weiter? Gibt es einen Plan B für den Fall des Nichtaufstiegs? Diese und andere Fragen stellten Fans der Offenbacher Kickers bei einem Lesertreff Verantwortlichen und Spielern des OFC. Von Daniel Schmitt

+ Hatten Spaß am Austausch mit den Fans: Neuzugang Francesco Lovric (links) und Urgestein Daniel Endres sorgten für den ein oder anderen Lacher. © Hartenfelser 13 Jahre ist es her, da organisierte unsere Zeitung erstmals ein Treffen zwischen Fans und Verantwortlichen der Kickers – nun gab es eine Neuauflage. So stellten sich OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori, Sportdirektor Sead Mehic, Winter-Zugang Francesco Lovric und Urgestein Daniel Endres zwei Stunden den Fragen von 20 Lesern.

Was ist für das Spiel am Sonntag (14 Uhr) gegen Elversberg zu erwarten? „Das ganze Umfeld ist heiß“, stellte Christopher Fiori fest. „Ich freue mich riesig auf das Stadion, die Fans und die Stimmung“, betonte der Neue im Team, Francesco Lovric. Kurzum: Alle waren sich einig, dass gegen den Tabellenfünften aus Elversberg mit einem „richtig guten Regionalliga-Spiel“, so Fiori, zu rechnen ist.

Wie realistisch ist der Aufstieg? Bei elf Punkten Rückstand auf Saarbrücken rechnet Sportdirektor Sead Mehic nicht damit, den Tabellenführer noch attackieren zu können. „Wir konzentrieren uns auf Platz zwei“, sagte der 42-Jährige. Ein harter Kampf – womöglich bis zum letzten Spieltag – habe auch Vorteile. Im Vergleich zum gescheiterten Versuch in der Relegation der Saison 2014/15 sei es nun eine andere Situation. „Damals hatte der OFC zehn Punkte Vorsprung, die Spannung ging verloren. Das wird diesmal nicht passieren. Jetzt wäre die Relegation gleichbedeutend mit zwei Bonusspielen“, sagte Mehic.

+ Heinz-Günter Kummer wünschte „alles Gute für die restlichen 17 Spiele“ – also 15 in der Liga und zwei in der Relegation. © Hartenfelser Wie gehen die OFC-Spieler mit dem Druck um? Dass eine hohe Erwartungshaltung im Umfeld und innerhalb des Teams herrscht, daran ließ Kapitän Daniel Endres keinen Zweifel. „Nicht in die Relegation zu kommen, wäre eine riesige Enttäuschung. Wir wollen das unbedingt“, sagte er und nannte ein mögliches Erfolgsrezept: „Wir sind nicht nur Arbeitskollegen, sondern auch echte Kumpels. Als Einheit steckt man negative Erlebnisse einfacher weg.“

Gibt es für den Fall des Nichtaufstiegs sportlich und wirtschaftlich einen Plan B? Die Antwort der OFC-Verantwortlichen war eindeutig: Ja, es gibt ihn. Finanziell sei der Verein noch immer nicht frei von Problemen, betonte Fiori, „aber wir arbeiten jeden Tag hart dafür, dass es voran geht“. Ziel müsse sein, auch in der Viertklassigkeit ohne außerordentliche Einnahmen ein Minus zu vermeiden. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete der OFC zwar 150 000 Euro Gewinn, in die Bilanz floss jedoch das Retterspiel gegen Bayern München ein. Sportlich verwies Mehic auf zwölf Spieler, die über die aktuelle Saison hinaus für die Regionalliga einen Vertrag besitzen. Neun davon zählt er zu den Stammkräften.

+ Kritischer Anhänger: Jo Herbst interessierte sich vor allem für die finanzielle Situation der Kickers. © Hartenfelser Mindestens fünfmal wird der OFC in dieser Saison noch live im TV zu sehen sein. Fluch oder Segen? Die wegen der wenig fanfreundlichen Anstoßzeiten kritisch beäugten Livespiele haben für Fiori auch zahlreiche positive Aspekte. Mit solch einer Übertragung erreiche man im Schnitt 250 000 Menschen, erklärte der 37-Jährige. „Zum Vergleich: In der ganzen letzten Saison hatten wir 100 000 Fans im Stadion“, so Fiori. Auch die Antithese, dass TV-Spiele Zuschauer kosten, ist für ihn „nicht hundertprozentig belegbar“. In der Hinrunde gegen den FSV Frankfurt, Anpfiff war montagabends um 18.15 Uhr, seien rund 8000 Zuschauer auf den Bieberer Berg gekommen. „Das am drittbesten besuchte Spiel in dieser Saison“, stellte Fiori fest.

Wird der im Sommer auslaufende Vertrag mit Trainer Reck verlängert? Erste Gespräche gab es im Trainingslager, eine Einigung nicht. Mehic betonte, dass er gerne mit dem Trainerteam weiterarbeiten wolle. „Sie haben bewiesen, welche Qualitäten sie haben“, sagte der Sportdirektor, „wir nehmen uns aber die Zeit, es ist kein Druck da.“

Was macht Hoffnung, nächste Saison drittklassig zu sein? Neben den sportlichen Aspekten gibt es noch ein anderes gutes Omen. Zur Erinnerung: Vor 13 Jahren organisierte unsere Zeitung erstmals ein Treffen zwischen Fans und dem OFC. Am Ende der Saison stieg der OFC unter Trainer Hans-Jürgen Boysen in die zweite Liga auf. „ Ein unbeschreibliches Gefühl“, erinnerte sich Endres, der schon beim bisher letzten Aufstieg zum Kader zählte.

