Ein Freund klarer Ansagen

Offenbach - Den ersten Härtetest hat Sebastian Brune mit Erfolg bestanden. Beim 1:0-Testspielsieg gegen den FC Homburg hielt der Zugang des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach nicht nur seinen Kasten sauber. Von Jörg Moll

Er gefiel auch mit lautstarker Organisation und guter Spieleröffnung. „Das ist mein Spiel“; sagt der 23-Jährige, der sich bei den Kickers bestens aufgenommen fühlt.

„Einer meiner früheren Trainer sagte mal: Was du quatschst, brauchst du nicht halten“, erzählt Sebastian Brune: „Und da ist auch was dran.“ Der gebürtige Dortmunder, der in der Jugend des VfL Bochum ausgebildet wurde, lebt das Torwartspiel modern. „Ich denke offensiv, versuche Fußball zu spielen und durch klare Ansagen der Mannschaft zu helfen.“ Gegen Homburg klappte das sehr gut, Brune musste auch dank der starken Vorstellung seiner Vorderleute selten eingreifen. „Wir haben Qualität“, ist er von seinem neuen Team überzeugt.

Überhaupt haben sich bei dem 1,90 Meter großen Schlussmann nach seinem Wechsel vom Regionalligaemporkömmling TSV Steinbach zum Offenbacher Traditionsverein („Das sind zwei Welten, das ist infrastrukturell nicht zu vergleichen“) die ersten Eindrücke schnell verfestigt. „Ich bin sehr gut aufgenommen worden, habe schnell eine Wohnung gefunden - die Bedingungen passen alle.“

Das war nicht immer so in seiner jungen Karriere. Nach der Jugendzeit beim VfL Bochum wechselte Brune zunächst 2014 zum SV Waldhof Mannheim, wo er sich beim Aufwärmtraining einen Kahnbeinbruch in der Hand zuzog, der ihn weit zurückwarf. Um Spielpraxis zu sammeln, wechselte er in der Rückrunde zum Nordost-Regionalligisten Viktoria Berlin. „Das war ein Wechsel, den ich bereue“, sagt er heute. Weil die komplizierte Handverletzung einen langen Heilungsprozess benötigte, bezeichnet er diese Saison „als geklautes Jahr“. Von Berlin ging Brune zu RB Leipzig II. „Da durfte ich dann lernen.“ Im Training mit dem heutigen Bundesligastar Peter Gulasci, dem Schweizer Fabio Coltorti oder Benjamin Bellot (heute Bröndby Kopenhagen). „Das hat mich sehr viel weitergebracht“, meint Brune.

Und nach einer weiteren Zwischenstation in Steinbach will Brune den nächsten Schritt machen. „Der Verein ist eine klasse Adresse, der Trainer ist ein ehemaliger Bundesligatorwart“, zählt Brune die Offenbacher Vorzüge auf: „Wenn einer weiß, ob man was kann oder nicht, dann ist das Herr Reck.“

Die persönlichen Ziele formuliert Brune zurückhaltend. „Ich werde Gas geben, auf meine Chance warten und versuchen, dann da zu sein.“ Womöglich kommt die Gelegenheit für den ersten Einsatz in der Regionalliga Südwest - in Mannheim und Steinbach war ihm das nicht vergönnt - früher als erwartet. Denn Kapitän Daniel Endres kann nach seiner Knieoperation noch immer nicht voll mittrainieren.

