Aus Freunden werden Gegner

Offenbach – In der Mitte des Feldes werden sie sich treffen. Mehr als nur einmal. „Er ist Zehner, ich Sechser. Wir sind also direkte Gegenspieler“, sagt Daniel Dejanovic über seinen Kumpel Leandro Weingärtner. VON MANUEL SCHUBERT

Neun Jahre lang durchliefen sie bei Eintracht Frankfurt gemeinsam die Junioren-Teams, am morgigen Mittwoch werden aus Freunden Gegner. Denn Dejanovic spielt mittlerweile in der U19 von Kickers Offenbach, die um 18 Uhr in der A-Junioren-Bundesliga die SGE empfängt. „Das wird interessant“, sagt Dejanovic.

Das Derby, das aus Sicherheitsgründen im Stadion des SC Hessen Dreieich angepfiffen wird, wird für den gebürtigen Offenbacher zum Wiedersehen mit vielen Kumpels. Mit Spielern wie Weingärtner, David Siebert oder Fritz Oestreicher kickte er bis zu zehn Jahre zusammen am Riederwald. „Das wird ein zweikampfbetontes Spiel“, vermutet er. „Sie sind spielerisch stark. Wir müssen erst einmal abwarten und auf Fehler lauern.“

Insgesamt elf Spielzeiten trug Dejanovic den Adler auf der Brust, ehe er diesen Sommer zum OFC wechselte. Da die Einsatzminuten zuletzt schwanden und die Aussicht auf einen Profivertrag bei der Eintracht gering schien, entschied der Mittelfeldspieler, in seine Heimatstadt zurückzukehren. Der Wechsel zum Aufsteiger sei ein Abstieg, musste er sich aus einigen Mündern anhören. Aber: „Bei den Kickers ist alles familiärer“, sagt Dejanovic. „Ich fühle mich gut aufgehoben.“

Wenngleich ihn die Zeit in Frankfurt natürlich geprägt hat. Den Talentspähern der Eintracht war er aufgefallen, als er – im Alter von gerade mal sieben Jahren und noch im Trikot der TGS Jügesheim – bei einem Hallenturnier alles in Grund und Boden schoss. „Ich habe 20 oder 30 Tore gemacht“, erinnert sich der 18-Jährige. Die Jahre am Riederwald waren für den Sohn kroatischer Eltern eine tolle Erfahrung. „Wir waren auf Turnieren in China, Katar, USA und in fast jedem Land in Europa.“ Die Eintracht habe „viel zu bieten“.

Den Traum vom Profivertrag hat Dejanovic, der mit seinen Eltern zehn Gehminuten vom Bieberer Berg entfernt wohnt, noch nicht begraben. „Ich hoffe, dass es bei den Kickers klappt, aber ich bin offen für alles.“ Im Frühjahr hat er das Abitur gemacht, nun möchte er sich ein Jahr voll auf den Fußball konzentrieren und trainiert dafür zweimal täglich, auch mit Privatcoach. „Wenn man besser werden möchte“, betont Dejanovic, „muss man mehr machen als andere.“

Quelle: op-online.de