Frustration statt Freudenfest

Offenbach – Die Offenbacher Kickers sind bereits zum elften Mal in Folge zu Hause ungeschlagen geblieben. Dennoch gab es diesmal Pfiffe. VON CHRISTIAN DÜNCHER

Das 1:1 gegen den Letzten aus Stadtallendorf war in mehreren Belangen zu wenig und zeigte auf, was fehlt, um tatsächlich ein Spitzenteam zu sein.

In der Regionalligapartie zwischen dem Tabellenvierten Kickers Offenbach sowie Schlusslicht Eintracht Stadtallendorf lief gerade die 48. Minute, als das vermeintlich ungleiche Duell die erwartete Entwicklung zu nehmen schien. Dren Hodja führte im Mittelkreis einen Freistoß schnell aus, Jake Hirst leitete weiter auf die rechte Seite, wo Jan Hendrik Marx freie Bahn hatte. Der 23-Jährige stürmte aufs Tor zu und konnte sich die Ecke quasi aussuchen, schoss aber Gästekeeper Hrvoje Vincek an.

„Das wäre der Dosenöffner gewesen“, haderte OFC-Trainer Daniel Steuernagel. „Der Weg war wohl zu weit.“ Soll heißen: Marx hatte vermutlich zu viel Zeit zum Nachdenken – und entschied sich falsch. Das 2:1 wäre wohl bereits die Vorentscheidung gewesen gegen in der zweiten Hälfte immer mehr abbauende Gäste, die dann mehr hätten riskieren müssen. So zogen sich die Stadtallendorfer immer weiter zurück – und die Kickers fanden gegen den Abwehrriegel kein Mittel. Ein Kopfball des eingewechselten Varol Akgöz knapp neben das Tor – viel mehr klare Chancen hatte der OFC in der zweiten Hälfte nicht. So stand am Ende nur ein mageres 1:1 zu Buche, das von einen nicht unerheblich Teil der Fans mit Pfiffen quittiert wurde.

Daniel Endres zeigte für die Reaktion der Anhänger Verständnis. „Wenn ich als OFC-Fan das Spiel des Vierten gegen den Letzten sehe, wünsche ich mir ein Freudenfest“, sagte der Torwart. Stattdessen herrschte Frust – auf den Rängen und im Innenraum. „Die Pfiffe waren angesichts des Endergebnisses berechtigt“, befand auch Kapitän Benjamin Kirchhoff. „Zu Hause haben wir nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen und zuletzt auch immer gezeigt hatten. Da müssen wir uns hinterfragen.“

In der ersten Hälfte hatten die Kickers gewaltige Probleme mit den Gästen, obwohl diese genau so spielte, wie es erwartet worden war: aggressiv stören und den Ball weit und hoch nach vorne spielen. „Wir wussten eigentlich, wie wir es lösen können“, sagte Steugernagel. Und auch der in der Halbzeitpause ausgewechselte Verteidiger Francesco Lovric sagte: „Wir hatten einen Plan.“ Es haperte jedoch an der Umsetzung – und teils auch am letzten Willen.

Auch wenn das 0:1 (17.) ein Eigentor war (Jake Hirst wollte den Ball aus dem Fünfmeterraum befördern, traf dabei jedoch ins eigene Netz), führten die Gäste zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient. Der OFC glich zwar durch Moritz Reinhard, der nach Flanke von Serkan Firat per Kopf traf (22.), schnell aus, Sicherheit brachte das den Kickers aber zunächst nicht. „Wir haben nicht konsequent durchgedeckt und mussten mit dem 1:1 zur Pause zufrieden sein“, gab Steuernagel zu. Erst als er in der Halbzeit von 3-5-2 auf 4-4-2 umstellte und Stadtallendorf dem Anfangstempo Tribut zollen musste, wurde es besser. Zum Sieg reichte es jedoch nicht mehr, auch weil das Spiel diesmal völlig am zuletzt überragenden Ko Sawada vorbeilief. Seine Antritte fehlten den Kickers. Firat bereitete zwar den Ausgleich vor, war aber ebenfalls weit von seiner Bestform entfernt. Und vorne wartet Hirst inzwischen seit sieben Spielen auf ein Tor. In den vergangenen 15 Partien traf er nur einmal.

Sportdirektor Sead Mehic wollte die Vorstellung nicht überbewerten („Solche Spiele gibt es leider“), sagte jedoch auch: „Der Kader braucht frisches Blut, auch wenn es keinen allzu großen Umbruch geben soll. Im Mittelfeld und auf den Außen brauchen wir Geschwindigkeit.“ Zudem soll „der eine oder andere erfahrene Spieler“ kommen.

