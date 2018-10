„Für uns zählen nur noch Siege“

Offenbach - Die Offenbacher Kickers haben nur eines der letzten neun Spiele verloren, sind seit fünf Spielen ungeschlagen. Aber so richtige Zufriedenheit herrscht nicht. Von Jochen Koch

Weil der OFC beim enttäuschenden 1:1 gegen Balingen leichtfertig zwei Punkte liegen gelassen hat, beträgt der Rückstand zum Spitzenreiter acht Zähler. Damit sind die Vorzeichen für das Spiel am Freitag beim FK Pirmasens für Trainer Daniel Steuernagel klar: „In unserer Situation zählen jetzt nur Siege. “.

Nach vier Spieltagen hatte der OFC gerade einmal zwei Punkte auf dem Konto, lag acht Zähler hinter dem Tabellenführer. Seit Mitte August haben die Offenbacher dann nur noch einmal verloren (1:2 gegen den SC Freiburg II). Die Mannschaft hat sich stabilisiert. Die Kickers haben die drittmeisten Tore (25) geschossen, sie haben die drittwenigsten Gegentore (13) kassiert – aber die Steuernagel-Elf tritt auf der Stelle und hat weiterhin acht Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter. Das Problem: Die Offenbacher sind auch bei der Anzahl der Unentschieden (5) in der Spitzengruppe vertreten. „Gegen Mannschaften aus dem unteren Tableau muss man einfach gewinnen“, hadert Steuernagel noch mit dem 1:1 gegen die TSG Balingen. „Das war absolut ärgerlich, dass wir nach unserem Sieg in Mannheim nicht nachlegen konnten. Dieses Spiel haben wir unnötig aus der Hand gegeben.“

Nach Saarbrücken (1:1 nach 1:0-Führung) und Steinbach (0:0) war es das dritte sieglose Heimspiel in Folge. Offenbar hat die verjüngte Kickers-Mannschaft gerade in den Heimspielen Probleme, so dominant und auch selbstbewusst aufzutreten wie auswärts. In sieben Heimspielen gelangen nur zwei Siege, die aber absolut beeindruckend (7:0 gegen den FSV und 5:2 gegen Hoffenheim II). In sechs Auswärtsspielen haben die Kickers genau so viele Punkte (10) geholt wie in sieben Heimspielen.

In den engen Spielen fehlt den Offenbachern noch die Reife, Cleverness und taktische Disziplin. Das mag auch daran liegen, dass besonders in der zentralen Achse nur im hinteren Bereich mit Daniel Endres (32), Lucas Albrecht (27) und Kapitän Benjamin Kirchhoff (23) erfahrene Spieler stehen. Im Mittelfeld überzeugen Ko Sawada (26) und der talentierte Luca Garic (18), aber sie sind aufgrund ihrer Mentalität und Jugend alles andere als Führungsspieler, die in kritischen Situationen ihre Mitspieler dirigieren könnten. „Wir sind auf diesen Positionen sehr mutig. Aber das ist auch ein Entwicklungsprozess. Mit erfahrenen Spielern wäre die Wahrscheinlichkeit größer, dass man stabiler steht. Aber wir haben uns bewusst für diesen Weg entschieden, auf junge Spieler zu setzen, wo wir gewisses Potenzial sehen“, setzt Steuernagel auf die Entwicklung junger Spieler.

Zu denen natürlich auch Jake Hirst zählt, auch wenn der OFC von dem 22-Jährigen inzwischen schon fast gefährlich abhängig ist. Nicht nur als Torschütze, sondern auch als Anspielstation und erster Verteidiger beim Pressing. „Wir haben ein Problem ohne ihn. Wenn er nicht spielt, bekommen wir keinen Druck auf den Ball“, machte Steuernagel das frühe Ausscheiden Hirsts wegen Kreislaufproblemen auch mitverantwortlich für den Leistungsabfall und fehlenden Mut nach 1:0-Führung gegen Balingen.

„Aber, so Daniel Steuernagel, „wir haben das Balingen-Spiel per Video und auf dem Trainingsplatz gut aufgearbeitet. Jetzt dürfen uns solche Fehler eben nicht mehr passieren.“ Damit dieser Entwicklungsprozess etwas schneller vorangeht, könnte in Pirmasens vielleicht der eine der andere erfahrene Spieler wieder zurückkehren, zumal die zuletzt angeschlagenen Dren Hodja, Serkan Göcer, Lukas Albrecht und sogar Florian Treske nach überstandenem Zehenbruch am Freitag wieder zur Verfügung stehen.

