EVO geht in 19. Saison als Hauptsponsor

Offenbach – Eine bemerkenswerte Liaison geht in ihr 19. Jahr. Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach wird weiter mit dem Logo des Offenbacher Energieversorgers EVO auf der Brust auflaufen. Der Hauptsponsor gab seine Zusage für eine Verlängerung des Engagements bis Juni 2020.

Über Details vereinbarten Kickers-Geschäftsführer Christopher Fiori und EVO-Vorstandsvorsitzender Dr. Christoph Meier Stillschweigen. „In guten wie in schlechten Zeiten - wir stehen zum OFC, zu Offenbach und zur Region“, erklärte Meier: „Wir sind fest davon überzeugt, dass der OFC das Potenzial hat, um in dieser Spielzeit den langersehnten Aufstieg zu schaffen. “ Fiori freute sich über die Planungssicherheit. Die EVO sei ein verlässlicher und treuer Partner: „Das ist eine im Fußball außergewöhnliche Partnerschaft. “.

Nur lobende Worte findet der designierte neue OFC-Präsident Joachim Wagner, der sich mit seinem Team am Dienstag (19 Uhr) in der Offenbacher Stadthalle zur Wahl stellt, über den neben der Sparda Bank Hessen und der Stadt Offenbach wichtigsten Förderer des Klubs: „Man kann gar nicht hoch genug anrechnen, dass sie uns in so vielen Jahren immer ohne Lamentieren zur Seite gestanden haben.“ Wagner kennt auch die Erwartungen der Partner. „Sie wünschen sich wieder eine klare Führung.“ Ein Bild hat er sich davon verschafft, wie es um die Bereitschaft anderer Partner steht. „Es ist eine gewisse Frustration da, aber vor allem eine unglaubliche Sehnsucht nach besseren Zeiten.“ jm

Quelle: op-online.de