Gewinnspiel zum OFC-Test gegen AFC Wimbledon

Offenbach – Für die Offenbacher Kickers ist es einer der Höhepunkte der Saisonvorbereitung und das einzige Testspiel, das sie im heimischen Stadion auf dem Bieberer Berg bestreiten.

Das Duell mit dem englischen Drittligisten AFC Wimbledon (Samstag, 15 Uhr) gilt zudem in sportlicher Hinsicht als weitere Standortbestimmung für den ambitionierten Fußball-Regionalligisten, der mit einer vierstelligen Kulisse rechnet.

Karten für die Waldemar-Klein-Tribüne kosten zehn Euro (ermäßigt: acht), die Preise für Haupttribünen-Tickets beginnen für Vollzahler bei 16 Euro. Sie können mit etwas Glück kostenlos bei dieser Partie dabei sein. Wir verlosen dreimal zwei Haupttribünen-Tickets unter allen Teilnehmern, die heute bis 15 Uhr eine E-Mail mit der Betreffzeile „OFC gegen AFC Wimbledon“ an gewinnspiel@op-online.de schicken. Die Sieger werden ausgelost und per Mail von uns benachrichtigt. Ihre Tickets können die Gewinner am Spieltag ab 13.30 Uhr an Kasse vier (zwischen Haupt- und Henninger-Tribüne) abholen, sie werden dort hinterlegt sein.

Am Sonntag (15 Uhr) testet der OFC beim Hessenliga-Absteiger Spvgg. 03 Neu-Isenburg. cd

