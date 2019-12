OFC gegen FC Gießen: Live-Ticker zum Spiel

Zum Abschluss des Fußball-Jahres 2019 treten die Kickers Offenbach am Sonntag beim FC Gießen im Hessenpokal an. Der Live-Ticker zum Spiel.

FC Gießen - Kickers Offenbach - Spielstand/Tore -:- Verwarnungen - Zuschauer -

>>>Ticker aktualisieren<<<

+++ Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zum Spiel zwischen den Kickers Offenbach und den FC Gießen im Hessenpokal. Wir berichten am Sonntag ab 13.30 Uhr live im Ticker.

Vorbericht: Kickers Offenbach müssen im Hessenpokal beim FC Gießen ran

Während sich der OFC durch einen 1:0-Auswärtserfolg nach Verlängerung beim FC Bayern Alzenau für das Viertelfinale qualifizierte, schaffte der FC Gießen den Sprung unter die letzten Acht durch ein 3:2 beim FC Eddersheim.

Nachdem am vergangenen Wochenende die Begegnung der Kickers in der Regionalliga Südwest beim VfR Aalen den Witterungsbedingungen zum Opfer gefallen ist, wird in Gießen erstmals der neue OFC-Cheftrainer Angelo Barletta in einem Pflichtspiel an der Seitenlinie stehen*.

Der FC Gießen und Kickers Offenbach trafen bereits im letzten Monat aufeinander. Am 17. Spieltag der Regionalliga Südwest trennten sich die beiden Mannschaften dabei vor 2.700 Zuschauern im Waldstadion mit einem 1:1-Unentschieden. Pyysalo erzielte nach zehn Minuten den Führungstreffer der Offenbacher, Ferfelis gelang in der Schlussminute der späte Ausgleich.

Kickers Offenbach: Angelo Barletta heiß auf sein erstes Pflichtspiel mit dem OFC

Der neue Cheftrainer der Kickers, Angelo Barletta, ist schon heiß auf sein erstes Pflichspiel mit den Kickers und zeigt sich beeindruckt: „Wir, das Trainerteam, sind nach wie vor sehr beeindruckt, was die Trainingsleistungen unserer Jungs angeht. Sie ziehen nicht nur voll mit, sondern setzen auch wirklich gute Akzente, was den Willen und die Qualität angeht“, sagt er. Er freue sich, dass er aus den Vollen schöpfen kann, denn alle Spieler seien an Bord.

Nejmeddin Daghfous hofft, die Fans mit einem Sieg im Hessenpokal versöhnen zu können: „Nachdem wir in der Liga in dieser Saison die Fans über weite Strecken nicht glücklich machen konnten, ist uns klar, dass der Hessenpokal unser großes Ziel ist. Wir haben hiermit die Chance ein Ausrufzeichen zu setzen und unsere Fans zu versöhnen“, sagt er.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.