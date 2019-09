„Gladbach eine andere Hausnummer“

Als der Abpfiff ertönte, reichte Steven Keßler seinem Assistenten Alfonso Todisco die Hand, gratulierte dann dem gegnerischen Trainerteam. Von Enttäuschung war beim Chefcoach der U19 von Kickers Offenbach keine Spur. „Mit Mönchengladbach dürfen wir uns nicht messen.

Offenbach – Das ist eine ganz andere Hausnummer“, sagte er nach der verdienten 1:3 (0:2)-Heimniederlage in der ersten Runde des DFB-Juniorenpokals. „Im Pokal geht es nicht um Punkte. Unser Ziel ist weiter der Klassenerhalt in der Bundesliga. Spiele wie diese bringen uns Erfahrung. Wir müssen daraus lernen und das Positive mitnehmen. “.

Die „Fohlen“ waren den Kickers in den meisten Bereichen klar überlegen, gab Keßler zu. „Sie waren saustark, beweglich, haben kaum technische Fehler gemacht. Wir haben zwar dagegengehalten, aber schlecht verteidigt und schlecht von hinten herausgespielt.“ OFC-Ballverluste nutzten die Gäste immer wieder, um schnell umzuschalten. Keßler: „Die haben bärenstark gekontert.“ Vor allem über den 17-jährigen portugiesischen Junioren-Nationalspieler Famana Quizera, der 2018 von Benfica Lissabon gekommen war. „Das zeigt, dass sie ganz andere Möglichkeiten haben“, sagte der Kickers-Coach.

Nach offensivem Start des OFC nutzten die Gäste gleich ihre erste Chance zur Führung (12.). Als Kickers-Verteidiger Marco Boras reflexartig eine Flanke mit der Hand abwehrte und Quizera den fälligen Strafstoß zum 2:0 verwandelte (26.), war das Spiel schon entschieden, auch weil es der OFC bei Chancen von Denis Huseinbasic und Emir Kuhinja verpasste, vor dem Seitenwechsel zu verkürzen. In der Pause brachte Keßler für Damian Herth (Kreislaufprobleme) und Amer Vrcic in Luke Steinmetz und Niklas Meyer zwei neue Kräfte. In der 52. Minute fiel aber bereits das 3:0 und damit die endgültige Entscheidung.

In der U19-Bundesliga ist nun Länderspielpause. Die Kickers nutzen das für ein Testspiel in Raubach gegen Viktoria Köln (Samstag, 13 Uhr). Am 15. September (11 Uhr) geht’s gegen Augsburg um Punkte. Keßler: „Das ist richtungsweisend. Ziel ist der erste Heimsieg der Saison.“

OFC: Tramontana - Heptazeler, Schütz, Boras, Moreno Giesel - Dos Santos Ferreira (85. Kröger), Dejanovic, Herth (46. Steinmetz), Vrcic (46. Meyer) - Huseinbasic, Kuhinja (61. Bell Bell)

Tore: 0:1 Pfalz (12.), 0:2 Quizera (26./HE), 0:3 Schroers (52.), 1:3 Kuhinja (55.) VON CHRISTIAN DÜNCHER

