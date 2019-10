Gohlke muss drei Partien Sperre fürchten

Saarbrücken – Nejmeddin Daghfous hat so etwas noch nicht erlebt. „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal mit einer Mannschaft so viele Platzverweise kassiert habe“, sagt der 33-jährige Angreifer der Offenbacher Kickers.

Am Samstag ging der Fußball-Regionalligist in Völklingen beim 0:5 gegen den 1. FC Saarbrücken im 15. Saisonspiel zum fünften Mal in Unterzahl und zweiten Mal in Folge nach Moritz Hartmanns Ampelkarte beim 1:3 gegen Mainz 05 II in Unterzahl vom Feld. Nach dem 1:1 gegen den VfR Aalen erwischte es erneut Gerrit Gohlke. Der Innenverteidiger kam gegen den kreuzenden Fabian Eisele zu spät (17. ) und fällt nun länger aus. Denn die Strafe aus der Partie gegen Aalen war zwar von vier Spielen Sperre auf drei reduziert, eine davon aber auf Bewährung ausgesetzt worden. Nach dem zweiten Vergehen wird die Bewährung ausgesetzt und zu den in der Regel zwei Spielen Sperre für eine Notbremse draufgepackt. „Er war vor mir, macht das dann clever“, meinte der 20-Jährige. Vier der fünf Platzverweise kassierten OFC-Innenverteidiger. Alle für Fouls, in denen sie im Zweikampf zu spät kamen: Gohlkes Bodycheck gegen Aalen folgte Kevin Pezzonis Notbremse in Hoffenheim (2:1) und Lucas Albrechts Gelb-Rot für Halten beim 0:1 in Steinbach.

Ist das Zufall oder Pech? Weder noch. Es spricht eher für die zentralen Probleme der Kickers: Tempodefizite vieler Spieler, ausbaufähige Laufbereitschaft und damit einhergehende fehlende Kompaktheit. Das erklärt auch die Flut an Gelben Karten. 44 Verwarnungen kassierten die Kickers, Luigi Campagna alleine sieben. Zentrales Problem auch beim „Sechser“: Er kommt oft zu spät in Zweikämpfe und behilft sich dann mit Fouls.

Und die nächsten Ausfälle drohen schon: Kevin Pezzoni, Nejmeddin Daghfous, Maik Vetter und Manolo Rodas sahen bereits viermal Gelb. Die fünfte Verwarnung hätte eine Sperre zur Folge. jm

Quelle: op-online.de