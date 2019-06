Offenbach – Die Aufstiegsfeier in der Nacht von Sonntag auf Montag war lang. Gestern saßen Steven Kessler, Trainer der U19 der Offenbacher Kickers, und Elvir Melunovic, Sportlicher Leiter des Leistungszentrums, aber schon wieder zusammen. VON CHRISTIAN DÜNCHER

Nicht, um weiterzufeiern, sondern, um einen „Schlachtplan“ zu entwerfen, wie Kessler betonte. Und der muss ziemlich raffiniert sein, wenn der OFC in der Südstaffel der A-Junioren-Bundesliga bestehen will.

Dass die Kickers überhaupt im Oberhaus vertreten sind, ist für Melunovic bereits „die größte Sensation in Deutschland“. Denn: „Wir sind mit lediglich drei angestellten Mitarbeitern das kleinste deutsche Leistungszentrum. Zum Vergleich: Der VfL Wolfsburg hat 30 Mitarbeiter.“ Daher ist Melunovic unheimlich stolz. „Wir haben das Maximum erreicht“, sagt er auch mit Blick auf die U17 (Vizemeister der Hessenliga) und die U15, die ebenso wie die U19 künftig in der höchsten Liga spielt. Nun will man alles daran setzen, sich dort zu halten. Melunovic weiß aber, dass das eine Herkulesaufgabe ist.

„In der Bundesliga zu bestehen, ist unglaublich schwer“, weiß der Sportliche Leiter. „Wir haben einen VW, andere stehen mit einem Ferrari auf der Pole-Position. Wenn wir absteigen, ist das normal. Aber wir wollen etwas Abnormales schaffen. Dafür rüsten wir auf und versuchen alles.“ So sollen neben Offensivspieler Raphael Kreis (SG Rosenhöhe U17), dem aus Dieburg stammenden Verteidiger Damian Herth (spielte vergangene Saison achtmal für Hoffenheim in der U17-Bundesliga) und Sechser Luke Steinmetz (JFV Alsbach/Auerbach, Verbandsliga) Melunovic zufolge noch zwei, drei Spieler verpflichtet werden.

Maximal 24 Spieler dürfen anerkannte Leistungszentren dem DFB für die Saison der U19-Bundesliga melden. Ob der OFC diesen Status weiterhin hat, ist allerdings unklar. Das Zertifizierungsverfahren fand zwar bereits statt. Eine Rückmeldung erwartet Melunovic in vier, fünf Wochen. Die ersten Reaktionen seien aber positiv gewesen. So oder so beginne die „schwierigste Arbeit“ für ihn jetzt erst. Er müsse Termine koordinieren und mit Spielern beziehungsweise deren Beratern reden. Auch auf Kessler und die anderen Mitarbeiter kommt einiges zu. „Wir müssen nun schauen, was geht“, erklärt der Trainer und meint damit auch das finanziell Machbare. Kann sich der OFC ein Trainingslager für die U19 leisten, die in drei Wochen mit der Vorbereitung auf die neue Saison beginnt? Bei wie vielen Auswärtsspielen ist eine Anreise am Vortag möglich? „Bei der Partie in München wäre das zum Beispiel wünschenswert“, so Kessler.

Aber auch im sportlichen Bereich muss sich einiges ändern, weiß der Coach, der als Spieler 1999 mit den Kickers in die 2. Bundesliga aufstieg. „Kicken können unsere Jungs alle. Aber bei Tempo, Robustheit und taktischer Ausrichtung müssen wir alle schnell lernen“, so Kessler. „Eventuell werden wir etwas mehr Videoanalyse machen. Athletik- sowie Schnelligkeitstraining ist auch ein Thema. Es geht auch um Belastungsdosierung und die Frage, wie intensive wie Krafttraining einstreuen.“

Die Aufstiegsspiele gegen Elversberg seien schon mal ein Vorgeschmack auf das gewesen, was den OFC in der Bundesliga erwartet, meint der Coach: „Das war schon intensiv, aber in der Bundesliga wäre das ein normales Spiel gewesen.“ Zumindest in einem Punkt wird es nun aber auch leichter, glaubt Kessler. Während die Auswärtsspiele in der Hessenliga „zu 90 Prozent“ auf Kunstrasen stattfanden, wird nun ausnahmslos auf Naturrasen gekickt: „Das kommt uns entgegen, da wir gerne schnell spielen.“

Saisonauftakt ist am 11. August. Gespielt wird zumeist samstags um 14 Uhr – wie in der Regionalliga der Männer. Kessler hofft daher, auswärts spielen zu können, wenn die OFC-Profis Heimrecht haben.

