Gute Mannschaft weiß, was zu tun ist

Offenbach - Aller guten Dinge sind drei. Im Derby gegen den FSV Frankfurt haben die Offenbacher Kickers schon zum dritten Mal in dieser Saison einen 0:1-Rückstand in einen Sieg gedreht. Von Jochen Koch

Mit dem 4:1-Erfolg gegen starke Bornheimer haben die Kickers einmal mehr unter Beweis gestellt, dass sie dank einer überragenden Moral und einer beeindruckenden Willensstärke derzeit zu Recht in der Tabelle ganz oben stehen.

Zumindest bis Donnerstag ist der OFC Spitzenreiter der Regionalliga Südwest, dann kann der 1. FC Saarbrücken mit einem Sieg gegen TuS Koblenz wieder auf Rang eins vorrücken. Nach fast einem Drittel der Saison ist klar, dass sich alle Aufstiegsaspiranten am OFC orientieren müssen. Die personell kaum veränderten Offenbacher haben dank einer beeindruckenden Gesamtentwicklung und einer mannschaftlichen Geschlossenheit einige höher eingeschätzte Vereine hinter sich gelassen.

Beeindruckend ist die Konstanz der Kickers und wie sie Rückschläge sofort wegstecken. Das zeigen nicht nur die drei gedrehten Spiele nach Rückständen, sondern auch die Reaktionen auf die bisherigen Punktverluste. Dem Auftakt-2:2 in Hoffenheim (nach 2:0-Führung) folgten fünf Siege. Nach den Niederlagen in Freiburg und Mainz (jeweils nach Platzverweisen) antworteten die Kickers gleich mit zwei Siegen in Folge. So konnten kaum Zweifel am Leistungsvermögen aufkommen, stattdessen wird das Selbstvertrauen von Woche zu Woche größer.

„Die Mannschaft weiß im richtigen Moment, was zu tun ist“, verdeutlicht Oliver Reck, dass seine Spieler die Vorgaben auf dem Spielfeld gut umsetzen. Wenn dann der Trainer in kritischen Situationen noch entscheidende Hilfestellung mit taktischen Veränderungen und Einwechslungen gibt, kann nicht mehr viel schief gehen.

Als der OFC gegen den FSV nach einer Stunde das Spiel aus der Hand zu geben schien, und nur Torwart Daniel Endres den Rückstand verhinderte, entschied sich Reck für die Vorwärts-Verteidigung und brachte für den defensiven Mittelfeldspieler Marco Rapp mit Varol Akgöz die zweite Spitze. Diese Umstellung überforderte den FSV und stellte beim OFC die richtige Balance zwischen Defensive und Offensive her. Akgöz entpuppte sich mit einer Vorlage und zwei Toren als Spielverderber für den FSV.

Damit hat sich der dritte Offensiv-Neuzugang schon bezahlt gemacht. Niklas Hecht-Zirpel hatte bei seiner Heimpremiere gegen Steinbach mit einem Tor und einer Vorlage für den 2:0-Heimsieg gesorgt. Florian Treske hat schon fünfmal getroffen, dabei zweimal den Siegtreffer erzielt. Und nun ist auch Akgöz bei seiner sechsten Einwechslung zum Matchwinner geworden. Damit hat das neue Trio in elf Spielen schon mehr Tore geschossen als die Vorgänger Matthew Taylor (2) und Konstantinos Neofytos (4) in der gesamten letzten Saison.

Diese Qualitätsverbesserung in der Offensive macht beim OFC den Unterschied zur vergangenen Spielzeit aus. Am elften Spieltag der Saison 2016/17 hatte der OFC (echte) 17 Punkte geholt, bei einem Torverhältnis von 14:10. In dieser Saison sind es bei einem Torverhältnis von 24:14 schon 25 Punkte. Aber nur an den Stürmern will Reck die Entwicklung zum Topteam nicht festmachen, sondern macht dafür lieber alle Spieler verantwortlich: „Wir haben eine gute Mannschaft.“ Die nach fünf Spielen in 16 Tagen erst einmal durchschnaufen kann, ehe am Dienstag, 3. Oktober, das nächste Heimspiel gegen Astoria Walldorf folgt.

