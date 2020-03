Guter Test gegen einen starken Gegner

KICKERS 4:2 in Jügesheim gegen Hanau 93 / Auch Jugendspieler Huseinbasic trifft

+ Manolo Rodas und die Offenbacher Kickers gewannen gestern Abend das Testspiel in Jügesheim mit 4:2 gegen den Hessenligisten Hanau 93 mit Kristijan Bejic (links). Foto: hübner

Rodgau – Die Offenbacher Kickers haben gestern Abend auf dem Kunstrasen in Jügesheim das Testspiel gegen den Hessenligisten FC Hanau 93 mit 4:2 (1:2) gewonnen und Selbstvertrauen getankt für die Partie der Fußball-Regionalliga Südwest am Montag in Elversberg.