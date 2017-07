„Hätte Chance gerne genutzt“

OFfenbach - Für ein halbes Dutzend Protagonisten ist das Testspiel am Samstag (15 Uhr) zwischen Hessenligist Bayern Alzenau und Kickers Offenbach ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Von Jörg Moll

Innenverteidiger Marcel Wilke hätte lieber Punktspiele gegen den Regionalligisten aus Offenbach bestritten.

Als der Anruf von Alexander Conrad kam, bis Juni ausgemusterter Co-Trainer bei Kickers Offenbach und nun Chefcoach des in der Regionalliga gestrandeten FSV Frankfurt, musste Marcel Wilke nicht lange überlegen. Nach zwei Jahren beim Hessenligisten Bayern Alzenau reizte den 28-Jährigen die Aussicht auf eine Rückkehr in die Regionalliga. „Ich war klar mit dem FSV und hätte diese Chance gerne genutzt“, räumt der Student der Volkswirtschaft und Sportwissenschaft ein. Doch Bayern Alzenau stellte sich quer, forderte für den noch ein Jahr unter Vertrag stehenden Abwehrspieler „eine utopische Ablösesumme“ (Wilke).

Der insolvente FSV nahm Abstand von der Verpflichtung - und Wilke legte seinen Traum von der Rückkehr in die Viertklassigkeit vorerst zu den Akten. „Ich spiele die Saison in Alzenau zu Ende, dann sehen wir weiter.“ Im Sommer 2018 wird der Sachse, der von 2013 bis 2015 34 Pflichtspiele für den OFC bestritt, sein Bachelorstudium beendet haben, auch der Nachwuchs wird dann auf der Welt sein. „Klar ist, dass ich nicht mehr auf die Karte Profifußball setze“, betont Wilke: „Aber wenn sich Regionalliga mit einem Masterstudium oder Beruf verbinden lässt, wäre das reizvoll.“

Neben Wilke haben auch Trainer Angelo Barletta, die Torhüter Giannis Takidis, Patrick Rühl, Innenverteidiger Alieu Sawaneh und Mittelfeldspieler Francisco Calabrese eine Vergangenheit bei den Kickers. „Wenn ich ehrlich bin, ist das kein besonderes Spiel mehr für mich“, sagt Wilke. „Ich kenne ja beim OFC nur noch fünf, sechs Leute.“ Die besten Kumpels aus gemeinsamen Zeiten, wie Markus Müller (Watzenborn-Steinberg), Fabian Bäcker (gerade von Alzenau zu Germania Ober-Roden gewechselt) oder Christian Cappek (Sportinvalide), sind alle gegangen. „Aber Christian wird am Samstag zuschauen“, erzählt Wilke schmunzelnd.

Sportlich läuft es beim kantigen Innenverteidiger, der vom Drittligisten Chemnitzer FC nach Offenbach gekommen war, wieder rund. Vergangene Saison bestritt er 28 Punktspiele für Alzenau. 2015 sah das noch ganz anders aus. Wilke hatte nach hartnäckigen Leistenproblemen den Kickers lange Zeit gefehlt und dann keinen neuen Vertrag erhalten. Er begann ein Studium. Eine Operation brachte die ersehnte Besserung, im Winter 2015 sagte er in Alzenau zu. „Seither bin ich beschwerdefrei“, sagt Wilke. Und bereit für eine Rückkehr in höhere Sphären. „Von der Belastung her ist das machbar“, glaubt er: „In Alzenau trainieren wir auch viermal die Woche plus Spiel am Wochenende.“

