Hecht-Zirpel erster OFC-Zugang

Offenbach - Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach hat den ersten externen Zugang unter Vertrag genommen. Bei der Suche nach Verstärkungen für den Angriff sind die Offenbacher beim Absteiger FC Nöttingen fündig geworden.

Wie OFC-Geschäftsführer Christopher Fiori am Abend bestätigte, hat Niklas Hecht-Zirpel einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018 unterschrieben. „Wir haben ihn in dieser Saison mehrfach beobachtet. Er ist technisch versiert und torgefährlich, er kann im Sturm sowie im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen“, umschrieb Sead Mehic, Technischer Direktor des OFC, die Vorzüge des 23-Jährigen. Das Nöttinger Eigengewächs hatte in der vergangenen Saison zehn Treffer für den abgeschlagenen Tabellenletzten erzielt, davon neun in 13 Spielen des neuen Jahres. Auch beim 1:3 am 18. Februar gegen den OFC war er erfolgreich.

Vor zwei Jahren hatte der 1,83 Meter große, lauf- und kampfstarke Angreifer bundesweit Schlagzeilen gemacht, als er beim 1:3 im DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen hatte. „Ich freue mich auf einen geilen Verein und fühle mich geehrt, bei solch einem Traditionsklub zum Erfolg beitragen zu dürfen“, sagte Hecht-Zirpel in einer OFC-Mitteilung am Abend. (jm)

OFC: So lange haben die Spieler noch Vertrag Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de