„Herausforderung und Ehre“ für Kessler

Die Fußball-Profis der Offenbacher Kickers halten sich an ihre Maxime und wollen nur Taten auf dem Platz sprechen lassen. Auch Steven Kessler, der Interimstrainer, fasst sich bei seinem ersten öffentlichen Auftritt kurz. VON JÖRG MOLL

Offenbach – Ganz neu war das Podium, auf dem Trainer der Offenbacher Kickers vor Spielen in der Fußball-Regionalliga Südwest meist gemeinsam mit einem Spieler ihre Pressekonferenz abhalten, für Steven Kessler nicht. Das letzte Mal hatte der 44-Jährige vor den Aufstiegsrelegationsrückspielen der U19 gegen die SV Elversberg auf diesem Platz im Presseraum des Stadions am Bieberer Berg gesessen. Vielleicht ja ein gutes Omen für die Partie am Samstag (14 Uhr) gegen Schlusslicht TuS Rot-Weiß Koblenz: Die U19 gewann im Juni nach dem Hinspiel (2:1) auch das Rückspiel (3:0) und stieg in die Bundesliga auf. Der Druck, das wurde gestern deutlich, ist ungleich höher. Sowohl der verletzte Kapitän Richard Weil als auch Kessler hielten sich extrem kurz. Auch Interviews nach der Pressekonferenz, sonst die Regel, waren nicht erlaubt.

„Es ist eine neue Situation für mich und eine große Herausforderung, aber auch eine große Ehre, dem Verein zu helfen“, sagte Kessler und erklärte seine Motivation, als Interimscoach einzuspringen. „Ich hänge sehr an diesem Verein, bin mit viel Herzblut bei der Arbeit“, betonte der früher selbst im OFC-Trikot aktive Kessler.

Weil verzichtete bewusst darauf, sich über die jüngsten Entwicklungen zu äußern. Es wirkt, als setzten Spieler und Trainer alle Energie in die Vorbereitung der Partie gegen TuS Rot-Weiß Koblenz. Gegen den Aufsteiger, der in neun Spielen erst zwei Punkte holte (jeweils 0:0 in Gießen und gegen Aalen), soll unbedingt der fünfte Saisonsieg her. Und das wird nach vier Partien ohne Erfolgserlebnis, die dafür gesorgt hatten, dass im Umfeld Euphorie erst in Ernüchterung und dann in Unmut umschlug, kein Selbstläufer.

Um den Fokus ganz auf die 90 Minuten am Samstag zu richten, verzichteten Weil und Kessler darauf, sich mit dem Beben am Bieberer Berg zu beschäftigen, das am Dienstag Trainer Daniel Steuernagel, seinen Assistenten Max Lesser sowie Sportdirektor Sead Mehic den Job gekostet hatte.

Doch die Wucht des Stimmungswandels scheint auch hartgesottene langjährige Profis wie Weil überrascht zu haben. „Die Jungs sollen sich ganz auf Samstag konzentrieren“, erklärte er sein demonstratives Erscheinen bei der Pressekonferenz. Er selbst wolle seinen Beitrag als Kapitän außerhalb des Platzes beisteuern: „Ich werde die Mannschaft unterstützen, moralisch für die Jungs da sein.“ Der 31-Jährige will vor allem helfen, den jüngeren Spielern „den Druck wegzunehmen“. Und so betonte Weil, ganz in der Sprache eines erfahrenen Trainers: „Die Jungen müssen Fehler machen dürfen.“ Kessler kommt Weils Unterstützung durchaus gelegen. „Er ist als Kapitän der verlängerte Arm des Trainers“, lobte er, auch wenn Weil nach seinem Sehnenriss im Oberschenkel auf dem Platz keine Hilfe sein kann. Auf der Bank sitzen wird der Kapitän am Samstag nicht. Dort werden neben Kessler nur Torwarttrainer Rene Keffel und Fitnesscoach Alex Konjevic Platz nehmen.

Die Trainingseinheiten bis Samstag wird Kessler nutzen, „sich besser kennenzulernen“, aber natürlich auch, um einen Matchplan für die Partie gegen Koblenz zu entwerfen. Entsprechende Infos über den Gegner hat er sich besorgt. „Die Analyse läuft“, stellte er klar. Doch der Coach, der sich bislang mit Gegnerstudien von U19-Teams der Fußball-Bundesligisten FC Augsburg, Bayern München oder Eintracht Frankfurt beschäftigte, weiß auch, dass es weniger darum geht, die Stärken des Gegners zu analysieren. Entscheidender ist, das irgendwo zwischen dem 0:3 gegen Elversberg und dem 0:1 in Steinbach verlustig gegangene Selbstwertgefühl zu stärken. Es geht darum, eine Mannschaft aufs Feld zu schicken, die in der Lage ist, zum fünften Mal in dieser Saison drei Punkte einzufahren. „Wir wollen unser Spiel spielen, der Gegner wird sich nach uns richten müssen“, stellte Kessler klar.

Sehr schnell hat der Interimscoach seine neue Rolle erfasst. „Bei der Jugend bildest du aus, deine Ansprache ist altersbezogen“, sagte er. Das fällt bei der Arbeit mit Profis, die wie Weil, Kevin Pezzoni, Moritz Hartmann oder Nejmeddin Daghfous Erfahrungen in den höchsten deutschen Spielklassen gesammelt haben, weg. „Die Jungs ziehen super mit, sie unterstützen mich“, lobte Kessler und schickte ein weiteres Kompliment hinterher: „Das ist sehr viel Fußball.“ Und von dem soll auch am Samstag viel zu sehen sein.

