OFC-Rivale Hessen Kassel meldet keine Insolvenz an

Kassel hat sich etwas Luft verschafft: Der KSV teilte heute mit, in dieser Saison keinen Insolvenzantrag zu stellen.

Der finanziell gebeutelte Klub will bis Ende Juni dafür kämpfen, auch in der nächsten Saison in der Regionalliga spielen zu können. Damit ist auch ein Neun-Punkte-Abzug in der laufenden Runde vom Tisch. Die Nordhessen verzichteten „aufgrund von Spenden, einiger vielversprechende Gespräche und Verhandlungen“ auf den Antrag.

Auch einen freiwilligen Rückzug in die Hessenliga schlossen sie aus. Dass der KSV in der nächsten Saison wieder in der Regionalliga antreten kann, steht aber nicht fest. Noch fehlen Sponsorenverträge. „Ohne eine gesicherte Finanzierung kann die Notwendigkeit eines Insolvenzantrags zu einem späteren Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden“, heißt es. (dani)

