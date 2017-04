Hessenderby als Risikospiel

Offenbach - Sascha Korb weiß es aus eigener Erfahrung: „Kassel gegen Offenbach – das ist immer eng und hitzig. Ich gehe davon aus, dass es am Sonntag genauso sein wird“, sagt das ehemalige OFC-Urgestein, das seit dieser Saison für die Nordhessen spielt.

Hitzig waren die Duelle zuletzt in der Tat, aber vor allem außerhalb des Platzes.

Zusätzliche Brisanz erhielt der hessische Nord-Süd-Gipfel durch einen Vorfall, der sich im Frühjahr 2015 ereignete. Damals wurden Kasseler Fans bei einem Auswärtsspiel Fahnen geraubt. Mit diesen zeigten sich später Anhänger des OFC in sozialen Medien. Seitdem setzt die Polizei auf eine strikte Fantrennung. Dennoch kam es bei den beiden jüngsten Partien in Kassel zu Vorfällen. Offenbacher Fans provozierten jeweils mit Spruchbändern, die Kasseler wollten daraufhin, den Gästeblock stürmen. Das Hinspiel dieser Saison stand daher sogar kurz vor dem Abbruch, wurde erst nach einer Unterbrechung fortgesetzt.

Kein Wunder also, dass die Polizei das Derby am Sonntag als Risikospiel eingeordnet hat. Es seien daher „einige Sicherheitsvorkehrungen erforderlich“, heißt es. So werden während des An- und Abmarschs der Gästefans (gegen 12 und 16 Uhr) der Lämmerspieler Weg und der Bierbrauer Weg gesperrt. Zudem finden an den Stadioneingängen intensive Kontrollen statt. Besucher der Partie werden daher gebeten, frühzeitig und am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Das Stadion ist ab 12 Uhr geöffnet. Die Polizei informiert über die Geschehnisse rund um das Spiel via Twitter: twitter.com/polizei_soh J cd

