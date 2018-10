Eher Ringen als Fußball: Dennis Schulte (vorne) wirft sich gegen den Steinbacher Shqipon Bektasi in den Zweikampf. Der Linksverteidiger hatte Julian Scheffler aus der Startformation des OFC verdrängt. Für das Hessenpokalspiel in Alzenau kündigte Trainer Daniel Steuernagel Wechsel in der Startformation an.

Offenbach - Bevor für Kickers Offenbach in der Regionalliga am Samstag das brisante Duell bei Tabellenführer Mannheim ansteht, wartet am Mittwoch mit dem Hessenpokalspiel in Alzenau eine vermeintliche Pflichtaufgabe. Allerdings war für den OFC als Rekordsieger dieses Wettbewerbs zuletzt zweimal vorzeitig Endstation. Von Christian Düncher

Ihre letzten Gegner in der Regionalliga sollten den Offenbacher Kickers als mahnendes Beispiel dienen. Sowohl der TSV Eintracht Stadtallendorf (1:3 nach Verlängerung beim FC Gießen) als auch der TSV Steinbach (1:2 beim KSV Baunatal) sind in der Woche vor dem Duell mit dem OFC aus dem Hessenpokal ausgeschieden – jeweils bei einem klassentieferen Hessenligisten. Und auch der OFC muss vor dem brisanten Duell bei Spitzenreiter Waldhof Mannheim (Samstag, 14 Uhr) im Cup-Wettbewerb bei einem Hessenligisten ran. Der FC Bayern Alzenau ist am Mittwoch um 15 Uhr Gastgeber des OFC. Der Tabellenzweite hinter dem FC Gießen ist in dieser Saison daheim ungeschlagen und setzte sich am Samstag klar mit 5:1 gegen die Spvgg. 03 Neu-Isenburg durch.

Kein Wunder, dass OFC-Trainer Daniel Steuernagel davor warnt, die vom einstigen Kickers-Spieler Angelo Barletta gecoachte Mannschaft zu unterschätzen. „Volle Kraft auf den Hessenpokal“ lautet folglich das Motto. Der Fokus soll klar auf Alzenau liegen, nicht auf Mannheim. „Das nächste wichtige Spiel steht am Mittwoch an“, stellt Steuernagel klar, dessen Team am Samstag in der Liga beim 0:0 gegen Steinbach enttäuscht hatte.

Viel Zeit, dem verpassten Heimsieg nachzutrauen, bleibt den Kickers nicht. Viel Zeit zum Regenerieren allerdings auch nicht. Steuernagel sieht darin jedoch kein Problem, zumal das auch für den Gegner gilt. „Es spricht nichts dagegen, drei Spiele in acht Tagen zu absolvieren“, sagt er. „Wir haben einen großen Kader und werden schauen, wer zu Alzenau passt.“ Zudem sollen einige Akteure, die zuletzt eher in der zweiten Reihe standen, die Chance erhalten, sich zu zeigen. „Es wird Wechsel geben“, kündigte der Kickers-Coach an. „Einige sind nah dran, weil sie gut trainiert haben.“ So wie Linksverteidiger Dennis Schulte, der gegen Steinbach in die Startelf gerückt war.

Bilder: TS Ober-Roden unterliegt Bayern Alzenau im Hessenpokal Zur Fotostrecke

Steuernagels Problem: Von der Bank kamen zuletzt nur selten Impulse. Kevin Ikpide und Niklas Hecht-Zirpel enttäuschten gegen Saarbrücken als Einwechselspieler. Talent Luka Garic (18) fehlt die Unbekümmertheit, die er noch bei seinen ersten Einsätzen hatte. Und auch Marco Ferukoski (19) war gegen Steinbach nicht so auffällig wie zuvor in Stadtallendorf. Hinzu kommt, dass einige Akteure in dieser Saison bisher noch keine oder kaum Spielpraxis hatten. Gerrit Gohlke und Semih Sentürk spielten noch gar nicht, Mittelstürmer Varol Akgöz bringt es nur auf 28 Minuten, Linksaußen Christos Stoilas auf 57. Beide standen gegen Steinbach nicht im Kader, in dem Serkan Göcer bereits seit einigen Wochen nicht mehr zu finden war. Zuletzt fehlte er krankheitsbedingt, ebenso Ihab Darwiche, der zwar seine Muskelverletzung auskuriert hat, aber zumindest noch kein Kandidat für die Startelf ist.

Sorgen bereitet aktuell zudem Lucas Albrecht, der gegen Steinbach ausgewechselt werden musste. Der zentrale Abwehrspieler, der sich kürzlich ebenfalls einen Virus eingefangen hatte, fühlt sich „total platt“, hat dafür aber keine Erklärung: „Ich nehme sogar schon extra Vitamine.“

Bilder: Neu-Ienburg scheidet im Hessenpokal aus Zur Fotostrecke

Einige Wechsel wird Steuernagel also vornehmen (müssen), zu viele sollten es nicht sein. Das ging unter seinem Vorgänger Oliver Reck schon einmal schief gegen einen Hessenligisten: 2016 scheiterte der OFC an den Sportfreunden Seligenstadt. Vergangene Saison war bei Ligarivale Steinbach Endstation.

Quelle: op-online.de