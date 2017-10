OFC in Steinbach am 17. Oktober

Hessenpokal terminiert

Offenbach - Die Offenbacher Kickers treten am Dienstag, 17. Oktober (19 Uhr), im Viertelfinale des Fußball-Hessenpokals beim Regionalliga-Rivalen TSV Steinbach an. Darauf verständigten sich beide Klubs in Absprache mit dem Hessischen Fußball-Verband (HFV).