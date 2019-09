Hirst reist Gießen nach und erzielt 1:0-Siegtor

Das nennt man wohl einen Traumeinstand: Jake Hirst, am Freitag vom Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach zum Ligarivalen FC Gießen transferiert, hat seinem neuen Klub mit dem Tor zum 1:0 (69. ) bei der TSG Balingen den zweiten Saisonsieg beschert.

Gießen – Hirst war nach seiner Vertragsauflösung nach Gießen gefahren, hatte dort unterschrieben - und war dann direkt nach Balingen ins Teamhotel gefahren. Am Samstag kam der 23-Jährige in der 61. Minute ins Spiel - und stand acht Minuten später goldrichtig. „Super, dass das geklappt hat. Es war ein schönes Gefühl, dass ich gleich das Vertrauen erhalten habe“, freute sich Hirst. In Offenbach hatte er das nicht mehr gespürt. „Ich habe akzeptiert, dass ich Stürmer Nummer drei bin, wollte mich durchkämpfen. “ Am Donnerstag aber erhielt Hirsts Berater von OFC-Sportdirektor Sead Mehic das Signal, dass seine Einsatzchancen gering bleiben würden „Und dann war Gießen eine sehr gute Option für mich“, erklärt Hirst: „Aber wir gehen im Guten auseinander, ich hatte in Offenbach ein Superjahr. “ jm.

