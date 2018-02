Hochdeutsch ersetzt Wiener Schmäh

Über die sprachlichen und kulinarischen Besonderheiten Hessens weiß Francesco Lovric noch nicht viel. Dennoch ist der gebürtige Wiener mit kroatischen Wurzeln bei den Offenbacher Kickers längst angekommen. Von Christian Düncher

Der Mitte Januar verpflichtete Österreicher hat sich „gut eingelebt in der Stadt und in der Mannschaft“, wie er betont. Den Wilhelmsplatz in Offenbach kennt er schon bestens. Und auch die Verständigung mit den Mitspielern bereitet trotz Wiener Schmäh keine Probleme. „Ich spreche ja Akzent, aber in der Kabine hat sich noch keiner beschwert, die finden es eher lustig“, berichtet Lovric und lacht.

Der 22-Jährige bemüht sich freilich, den Schalter im Kopf auf Hochdeutsch umzulegen. „Das Wechseln ist für mich kein Problem. Bei meinen Eltern wird zum Beispiel kroatisch gesprochen“, erzählt er. Davon profitiert auch der zweite Winterneuzugang des OFC, Grgo Zivkovic. „Ich bringe ihm Deutsch bei. Er macht Fortschritte“, lobt Lovric seinen Konkurrenten im Kampf um einen Platz im defensiven Mittelfeld der Kickers.

Beide sind allerdings unterschiedliche Typen. Während Zivkovic eher über die kämpferische Schiene kommt, beschreibt sich Lovric als einen „spielerisch starken Spieler“, den ein „gutes Passspiel“ auszeichnet. Er versuche oft, das Spiel durch „gute Diagonalbälle“ zu verlagern. In der Defensive sei sein Kopfballspiel ordentlich, in der Offensive ausbaufähig. „Man kann sich überall verbessern“, betont die Nummer 32 der Kickers.

Lovric kann aber nicht nur auf der Sechs spielen. In Österreichs Jugendnationalteams (30 Länderspiele von der U16 bis zur U20) wurde er auch im Abwehrzentrum eingesetzt. „Ich fühle mich auf beiden Positionen wohl“, stellt er klar. Geholt haben ihn die Kickers jedoch vorrangig, um die Personalprobleme im defensiven Mittelfeld zu beheben, so Sportdirektor Sead Mehic. Bei Austria Lustenau (2. Liga) war Lovric nach einem Trainerwechsel plötzlich nicht mehr erste Wahl. „Dann kam der Anruf von Kickers Offenbach. Ich habe zwei, drei Trainingseinheiten absolviert und wie man sieht überzeugt“, schildert der Zugang, wie es zu dem Wechsel kam.

Aber auch Lovric war vom OFC schnell überzeugt, vor allem nach dem Besuch des letzten Heimspiels vor der Winterpause. „Ich war gegen Ulm da. Die Fans und das Stadion haben mich sehr beeindruckt. Dass auf der Längsseite keine Sitz-, sondern Stehplätze sind, ist absolut ungewöhnlich.“

Lovric kann es kaum erwarten, zum ersten Mal im Sparda-Bank-Hessen-Stadion aufzulaufen. Die erste Möglichkeit bietet sich am Sonntag (14 Uhr) im Heimspiel gegen die SV Elversberg. „Ich hoffe, dass ich spiele, beziehungsweise der Trainer mich spielen lässt“, sagt der Zugang, der bei der Generalprobe, der 1:4 (0:1)-Niederlage bei Ligarivale 1899 Hoffenheim II, in der Startelf gestanden hatte. Die Frage ist aber auch, ob er überhaupt spielen kann. Zuletzt plagten ihn Oberschenkelprobleme. Es war unklar, ob er bei der kurzfristig abgesagten Nachholpartie in Kassel hätte spielen können. Lovric wird jedenfalls alles geben, um am Sonntag dabeizusein. „Ich freue mich, für diesen Traditionsverein spielen zu können“, betont er.

Sollte Lovric spielen, würde sich ein Fan im Stadion besonders freuen: Sein Onkel. der in Frankfurt lebt und bei dem der 22-Jährige derzeit wohnt, nachdem er anfangs im New Century Hotel am Kaiserlei untergebracht war. „Das Hotel war super, vor allem das Essen. Aber bei Verwandten fühlt man sich wohler“, sagt er. Allerdings wird Lovric auch froh sein, wenn er am 5. März endlich seine Wohnung beziehen kann. Schon bald will auch Freundin Tina, die noch in Wien lebt, umsiedeln. Bis dahin kann er ihr eventuell auch etwas mehr über die sprachlichen und kulinarischen Besonderheiten Hessens berichten.

P Der dritte Anlauf für das hessische Duell in der Regionalliga Südwest ist terminiert: Die Offenbacher Kickers treten am Dienstag, 20. Februar (19.30 Uhr), beim KSV Hessen Kassel an.

Quelle: op-online.de