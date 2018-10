Hodja trifft und ist frustriert

Pirmasens - Dren Hodjas Stimmung stand im krassen Gegensatz zu seiner Leistung. Der Offensivmann der Offenbacher Kickers hatte in Pirmasens sein bestes Saisonspiel gemacht und endlich getroffen, sehenswert noch dazu.

Aber nach dem Abpfiff stand er mit gesenktem Kopf auf dem Platz. „Wir haben die erste Hälfte klar dominiert und müssen das zweite, dritte Tor machen. Dann ist die Sache gegessen“, meinte Hodja. Doch nach seinem Schlenzer zum 1:0 legte der OFC nicht nach und wurde erneut bestraft. „Wir waren nicht zwingend genug, haben den Gegner förmlich eingeladen“, haderte er.

Der beste OFC-Torschütze der vergangenen Saison (14 Treffer), der diesmal als hängende Spitze agierte, spielte feine Pässe, überzeugte auch kämpferisch und beendete zudem seine Torflaute. „Aber das ist nur die Hälfte wert, wenn man nicht gewinnt“, sagte er und humpelte vom Platz. Ein Gegenspieler hatte ihn kurz vor der Pause mit dem Stollen am Knie getroffen. Die Schmerzen waren so groß, dass er in der Halbzeit eine Tablette nahm. Aber noch mehr schmerzte der verschenkte Sieg. - cd

Quelle: op-online.de