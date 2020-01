Innenverteidiger bei Suche im Fokus

OFC Aderlass im Abwehrzentrum / Kehrt Sawaneh zurück, falls Gohlke vorzeitig geht?

+ Kevin Pezzoni (rechts, gegen Lukas Wilton vom FSV Frankfurt) wurde beim OFC aussortiert. Sollte auch Gerrit Gohlke vorzeitig gehen, wäre Francesco Lovric (hinten) einer von nur zwei etatmäßigen Innenverteidigern. Foto: pressehaus

Offenbach – Skifahren in Kitzbühel, Entspannung auf Bali oder Sightseeing in Abu Dhabi und London – die Regionalliga-Fußballer von Kickers Offenbach waren während der Winterpause in nahezu alle Himmelsrichtungen verteilt. VON CHRISTIAN DÜNCHER