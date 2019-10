Duo kämpft um Hartmanns Platz

Gute Erinnerungen hat Moritz Reinhard (Mitte) an das Stadion in Völklingen. Vergangene Saison traf er dort beim 1:1 gegen Saarbrücken. Foto: hübner

Offenbach – Gegen keinen Gegner in der Fußball-Regionalliga Südwest hat Kickers Offenbach weniger Siege eingefahren. Und auch an diesem Samstag (14 Uhr) ist der OFC beim Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken allenfalls Außenseiter. VON JÖRG MOLL

Zudem fällt in Moritz Hartmann der aktuell formstärkste Angreifer aus.

Steven Kessler lässt sich nicht gerne in die Karten schauen. Der Interimstrainer der Offenbacher Kickers weicht Fragen zur Personalsituation gerne mal lächelnd aus. „Der Trainingsplatz füllt sich“, sagte er lediglich vor dem Spiel in Völklingen gegen den 1. FC Saarbrücken, gegen den der OFC in den letzten zehn Partien nur einmal gewann (2:0 am 25. April 2015).

Wer an diesem Samstag auflaufen wird, ließ Kessler wie gewohnt offen. Sicher ist immerhin, dass er auf seinen aktuell besten Angreifer verzichten muss. Hartmann hat in sieben Partien drei Tore erzielt, eins vorbereitet - und war mit feiner Technik und gutem Gespür für die Situation ein steter Unruheherd. Nach seiner Gelb-Roten Karte beim 1:3 gegen den FSV Mainz 05 II muss der 33-Jährige aber zusehen.

Hartmanns Ausfall zwingt Kessler, der in seinen ersten fünf Spielen seine Startelf kaum verändert hat, somit zu personellen und womöglich auch taktischen Veränderungen. Eine, die Nejmeddin Daghfous zugute kommen könnte. Der Ex-Profi, der seine Stärken in der Rolle als „Zehner“, also im zentralen offensiven Mittelfeld, sieht, kam auch unter Kessler meist als zweite Spitze im 4-4-2-System zum Einsatz. Weil Hartmann nun ausfällt, könnte Kessler auch auf ein 4-2-3-1 umstellen. Mit Kapitän Richard Weil und Maik Vetter im zentralen Mittelfeld, einem Stoßstürmer und einer offensiven Dreierreihe mit Daghfous in zentraler Position neben Topvorbereiter Manolo Rodas (vier Assists) und dem wiedergenesenen Jakob Lemmer (zwei Assists).

Um die Rolle als Hartmann-Vertreter bewerben sich Moritz Reinhard und Andis Shala. Reinhard, 1,85 Meter groß, bringt eine starke Physis mit, ist fleißig und laufstark. Shala, noch sechs Zentimeter größer, kommt ebenfalls über körperliche Präsenz, verfügt über ein gutes Kopfballspiel. Doch seit der Verpflichtung von Hartmann sind die beiden im Ranking klar abgerutscht, was auch daran liegt, dass sie spielerische Mängel offenbaren.

Reinhard, mit zwei Toren in den ersten beiden Spielen vielversprechend gestartet, stand unter Daniel Steuernagel neunmal in Folge in der Startelf. Unter Kesslers Regie war er nur viermal als Joker für insgesamt 55 Minuten im Einsatz. An die letzte Partie gegen Saarbrücken hat er bessere Erinnerungen. Da erzielte der 24-Jährige beim 1:1 im März dieses Jahres eines seiner insgesamt sieben Regionalliga-Tore für den OFC.

Nachhaltig auf sich aufmerksam machte bislang auch Andis Shala nicht. Der Zugang, mit der Empfehlung von 14 Saisontoren vom Nordost-Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt gekommen, traf zum Saisonstart gegen Ulm, verlor aber schnell den Stammplatz. Unter Kessler kam der 30-Jährige nur einmal für 27 Minuten zum Zuge - und erzielte prompt den 2:2-Ausgleich in Walldorf. „Ich hoffe, dass ich mal wieder mehr Spielzeiten kriege“, sagte Shala danach. Gegen Mainz waren es zuletzt 15 Minuten. Am Samstag könnten es mehr werden.

