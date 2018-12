Kaminski übernimmt kein OFC-Amt

Offenbach - Er weilte im Stadion, traf sich mit Julia Steinmetz, administrative Leiterin des Nachwuchsleistungszentrums der Offenbacher Kickers.

Doch eine Rückkehr als Funktionär schlossen Alfred Kaminski und OFC-Sportdirektor Sead Mehic („Er war in den Gremien nie ein Thema“) aus. Der frühere Technische Direktor Sport (Januar 2014 bis Juni 2015) hatte vor der Regionalliga-Partie gegen Walldorf (2:1) Unterlagen aus einer früheren Zertifizierung des NLZ zur Verfügung gestellt und zudem an der Typisierungsaktion zugunsten des an Leukämie erkrankten Offenbachers Kai teilgenommen. Kaminski war Anfang Oktober als Trainer des Hessenligisten SG Barockstadt Fulda Lehnerz entlassen worden. - jm.

