Innenverteidiger Lucas Albrecht (rechts) ist wieder fit und steht wie Maik Vetter vor der Rückkehr in die Startelf der Kickers. In dieser Szene setzt er sich gegen Gillian Jurcher vom 1. FC Saarbrücken durch. Dahinter: Ko Sawada. - Foto: Hübner

Offenbach - „Als Kickers Offenbach brauchen wir vor keinem Gegner Angst zu haben“, sagt Mittelfeldspieler Serkan Firat im Brustton der Überzeugung. Von Holger Appel

Mit einem Heimsieg am Samstag gegen den TSV Steinbach-Haiger will der OFC mit dem Gegner, zurzeit Tabellenvierter, nach Punkten gleichziehen.

Hinter Spitzenreiter SV Waldhof Mannheim drängeln sich die Mannschaften der Fußball-Regionalliga Südwest in der Tabelle dicht hintereinander. Die Kickers, am vergangenen Samstag 3:1-Sieger bei Eintracht Stadtallendorf, liegen als Siebter nur vier Punkte hinter dem Zweiten aus Ulm (19 Zähler). Drei Zähler sind sie hinter dem mittelhessischen Rivalen aus Steinbach platziert, der nach zehn Spieltagen mit einem fast schon minimalistischen Torverhältnis von 10:9 aufwartet. Steinbach setzt auf seine stabile Defensive und in der Offensive vor allem auf Standardsituationen.

„Die Steinbacher bringen viel Qualität mit, sie sind unbequem zu bespielen. Sie sind sehr robust, es kann wehtun in den Zweikämpfen“, prophezeit OFC-Trainer Daniel Steuernagel, der selbst aus Mittelhessen kommt und die Freundschaft zum TSV am Samstag für die Partie ruhen lassen muss und wird, wie er berichtet.

Der 38 Jahre alte Trainer kann für diese Partie auf die zuletzt erkrankten Lucas Albrecht und Maik Vetter zurückgreifen. Sie sind seit Dienstag – im Gegensatz zum gesundheitlich schwächelnden Ihab Darwiche - wieder voll im Training. Ob er den groß gewachsenen Innenverteidiger Albrecht und den kampfstarken Vetter gleich wieder für die Startformation nominiert, lässt Steuernagel noch offen. „Wir müssen gegen Steinbach in den Zweikämpfen richtig dagegenhalten, dürfen uns nicht den Schneid abkaufen lassen. Aber wir haben jetzt gleich drei sehr wichtige Spiele vor uns. Es kann durchaus sein, dass sie in die Mannschaft reinrotieren. Es kann aber auch sein, dass das erst am Mittwoch passiert. Man muss sehen, wer zu welchem Gegner am besten passt“, sagt der Trainer vor den Partien gegen Steinbach, im Hessenpokal beim FC Bayern Alzenau (Mittwoch, 15 Uhr) und beim Tabellenführer in Mannheim (Samstag, 14 Uhr).

Gegen die Steinbacher, die am Dienstag im Hessenpokal 1:2 beim KSV Baunatal verloren haben, passen Albrecht und Vetter von ihrer Spielweise sicher gut in die Mannschaft. Vermutlich wird der Trainer in der Defensive auf Francesco Lovric verzichten. Vetter könnte für Mittelfeldspieler Marco Ferukowski oder auch für Angreifer Florian Treske in die Startelf rücken.

Der Trainer erwartet von seiner Mannschaft „ein gutes Positionsspiel und Durchschlagskraft im letzten Drittel“. Dafür stehen Vetter (zwei Tore in neun Spielen), vor allem aber Jake Hirst (sieben Tore in sieben Spielen – und somit nur drei Treffer weniger, als alle Steinbacher zusammen) sowie Firat (sechs Tore, fünf Vorlagen). „Serkan wollte ich schon vor seinem Wechsel zum OFC zu meinem damaligen Verein holen“, erinnert Steuernagel an seine Zeit in Watzenborn und an Firats Engagement beim Hessenligisten Viktoria Griesheim. „Er ist ein guter und effektiver Spieler. Heute weiß ich, warum er zum OFC wollte“, ergänzt Steuernagel grinsend vor seiner elften Partie als Trainer der Kickers in der Regionalliga Südwest und dem sechsten Heimspiel vor stimmungsvoller Kulisse.

Quelle: op-online.de