Kapitän Weil als Motivator auf der Bank

Echter Anführer: Richard Weil (rechts) bejubelt sein 2:1-Siegtor bim Spiel in Bahlingen. Mit dem Kapitän in der Startelf holte der OFC aus den ersten fünf Spielen 13 Punkte, ohne ihn kamen in acht Spielen nur noch neun hinzu. Foto: Hübner

Überraschung bei Kickers Offenbach vor dem Spiel gegen Mainz 05 II: Der so lange vermisste Kapitän Richard Weil kehrt nach seiner Verletzung früher als gedacht in den Kader zurück. Ob er auch spielen wird, lässt Trainer Steven Kessler aber noch offen. VON CHRISTIAN DÜNCHER

Offenbach – Die Ehrfurcht ist geradezu spürbar, wenn Gerrit Gohlke über Richard Weil spricht. Der 20-jährige Innenverteidiger des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach bewundert den zweitliga-erfahrenen Routinier für dessen Auftreten auf und neben dem Platz. „Richie ist ein sehr wichtiger Spieler und auch menschlich ein Vorbild für die meisten von uns, wenn nicht sogar für uns alle“, sagt Gohlke über den Kapitän. „Er trägt nicht nur die Binde, er setzt sich auch für alles ein. Und er hält Ansprachen, bei denen ich mich oft frage, ob er die gerade aus einem Buch vorliest.“

Dass Weil auch in sportlicher Hinsicht von großer Bedeutung ist, zeigen die Zahlen: Mit ihm in der Startelf holte der OFC aus den ersten fünf Spielen 13 Punkte. Als der Mittelfeldmotor verletzt fehlte, folgte die Schwächephase mit nur einem Zähler aus vier Spielen, die Sportdirektor Sead Mehic sowie das Trainerduo Daniel Steuernagel und Max Lesser den Job kostete. Unter Coach Steven Kessler hat sich der OFC zwar wieder stabilisiert (acht Punkte aus vier Spielen), Weil wird dennoch vermisst. Nicht nur als Antreiber, sondern auch als Typ. Dessen sind sich auch die Fans bewusst.

Als Mitte der Woche verkündet wurde, dass Weil seinen Sehnenanriss auskuriert hat und wieder voll belastbar ist, war im Umfeld die Erleichterung enorm. Gestern hatte Kessler eine weitere positive Nachricht parat: Der Kapitän wird im Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen sein Ex-Team FSV Mainz 05 II bereits im Kader stehen. Ob und – falls ja – wie lange er spielen wird, ist offen, so der Trainer. Das sagt viel aus über den hohen Stellenwert des 31-Jährigen. Er soll die Mannschaft mit seiner Erfahrung und auch moralisch unterstützen. Alleine aufgrund seiner Präsenz und der Tatsache, dass sein Wort in der Mannschaft Gehör findet, sei es „wichtig, dabei zu sein, auch für ihn, er hat sich lange in der Reha gequält“.

Das Ziel der Kickers (fünfter Platz, 22 Punkte) für das Duell mit den Mainzern (7./21) ist derweil klar. „Aus den letzten zwei Heimspielen haben wir sechs Punkte geholt und dabei 7:0 Tore erzielt. Das Stadion ist unser Wohnzimmer und in den eigenen vier Wänden will man sich nichts wegnehmen lassen“, betont der Innenverteidiger. Sein Trainer äußert sich ähnlich: „Die drei Punkte bleiben zu Hause und wir wollen zu null spielen.“

Mainz habe zwar ein gut ausgebildetes, junges Team, das läuferisch und spielerisch stark sei, sagt Kessler. Bei der Partie in Walldorf (2:2) habe sich jedoch vor allem in den letzten 30 Minuten gezeigt, dass man in der Lage sei, solche Gegner zu bespielen und Torchancen zu kreieren. Zudem sei die „Effektivität höher als vorher“ gewesen. Mit Blick auf die zwei Gegentore meint der Trainer: „Wir müssen noch kompakter sein.“

In taktischer Hinsicht müssen sich die Kickers aber etwas umstellen. „Mainz ist der erste Gegner, der hinten mit einer Dreierkette spielt und daher ein breites Mittelfeld hat“, so Kessler. „Da müssen wir schauen, wie wir uns da organisieren.“ Wie gut, dass in Weil ein weiterer Organisator zur Verfügung steht.

" Mittlerweile wurde festgelegt, wann genau das Kreispokal zwischen dem SV Dreieichenhain und dem OFC im Hahn-Air-Sportpark in Dreieich stattfindet: am Dienstag, 5. November, um 20 Uhr.

