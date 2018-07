Keine Rücksicht auf den Härtetest

Offenbach - Sieben Spiele, sieben Siege, 62:2 Tore: Auf ihrer Teststrecke haben sich die Offenbacher Kickers bisher keine Blöße gegeben. Bei der Generalprobe geht es nun aber zum ersten Mal nicht gegen ein unterklassiges Team. Von Christian Düncher

Die Partie wird Aufschlüsse liefern – nicht nur in sportlicher Hinsicht.

Dren Hodja hat nichts verlernt. Der mit 14 Treffern beste Torschütze von Kickers Offenbach in der vergangenen Saison netzte auch unter der Woche ein. Nach einer Flanke drosch er den Ball volley ins Tor und sorgte damit für kollektiven Jubel in seiner Trainingsgruppe, die damit im direkten Duell mit den zwei anderen Teams vorlegte. Übungen wie diese kommen gut an bei den OFC-Profis. Die Stimmung ist gelöst in der Woche vor dem Ligaauftakt mit dem Heimspiel kommenden Freitag (19 Uhr) gegen die SV Elversberg. Aber es wird durchaus konzentriert und zielgerichtet gearbeitet. Der Kampf um die Stammplätze ist nämlich noch in vollem Gang.

Gestern gab es im Training noch mal ein „intensives Turnier“, berichtete Coach Daniel Steuernagel. „Da hat keiner dem Gegenspieler auch nur einen Zentimeter Raum gelassen.“ Die Kickers haben also Vollgas gegeben, obwohl am Samstag (14 Uhr) mit dem Test in Dillenburg-Frohnhausen gegen Viktoria Köln, vergangene Saison Vizemeister der Regionalliga West, die Generalprobe für den Saisonauftakt ansteht. Das Duell mit dem neuen Klub des langjährigen OFC-Verteidigers Stefano Maier ist zugleich der Härtetest für die Kickers. Zuvor gab es nur Tests gegen Teams von der A-Liga bis zur Hessenliga – und ausnahmslos Siege. „Klar, der letzte Test sollte ein Duell auf Augenhöhe sein“, sagte Steuernagel. „Aber wir nehmen darauf im Training keine Rücksicht. Jeder soll in diesem Spiel Einsatzzeit bekommen. Diese letzten Erkenntnisse werden natürlich wichtig sein für die Frage, wer kommenden Freitag gegen Elversberg aufläuft.“

Steuernagel überlegt noch, wie er wechseln wird. Schon zur Pause? Oder zum Teil erst nach 60 Minuten? Potenzielle Stammkräfte wie die Verteidiger Jan Hendrik Marx und Lucas Albrecht brauchen Praxis, weiß der Trainer. Beide hatten zwischenzeitlich verletzt gefehlt: Albrecht wegen einer Wadenprellung, Marx wegen einer Kniereizung. Inzwischen sind sie aber „voll belastbar“ stellte Steuernagel klar. „Ein Kompliment an unsere medizinische Abteilung, die das toll hinbekommen hat.“ Auch Ko Sawada sei auf dem Weg der Besserung, soll heute wieder voll trainieren und eventuell am Samstag sogar ein paar Minuten spielen.

Nur Varol Akgöz (siehe Artikel nebenan), Gerrit Gohlke (Reha nach Bänderverletzung im Fuß) und Semih Sentürk, der nach seiner Schulteroperation noch keine Zweikämpfe absolviert, sind aktuell keine Kandidaten für das Spiel gegen die SV Elversberg. Steuernagel hat also die Qual der Wahl: „Auf ein paar Positionen ist es richtig eng. Das ist auch gut so. Keiner fällt ab.“ Das Testspiel gegen Viktoria Köln sei zwar „wichtig“, aber es zählen „alle Eindrücke aus der Vorbereitung. Außerdem hat die Gegneranalyse bereits begonnen. Es geht auch darum, wer am besten zu Elversberg passt.“

Für die Position des Torhüters gilt das nur bedingt. Jedoch ist auch hier noch „alles offen“, so der Trainer. Die bisherige Nummer eins Daniel Endres sowie Sebastian Brune hätten sich „im Training und in den Testspielen vorbildlich verhalten“. Sollte Endres dieses Duell verlieren, käme er auch nicht mehr als Kapitän in Frage. Doch auch in dieser Frage lässt sich Steuernagel noch Zeit. „Wir werden das nächste Woche entscheiden.“ Endres darf auf sein sechstes Jahr als Kapitän hoffen. Er hatte das Team in zwei Testspielen aufs Feld geführt. Zudem trugen bislang während der Vorbereitung Jan Hendrik Marx, Marco Rapp, Maik Vetter, Benjamin Kirchhoff und Dren Hodja die Spielführerbinde. „Das sind alles potenzielle Kandidaten, denen ich das zutraue. Einer aus diesem Kreis wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit werden“, verriet Steuernagel.

Quelle: op-online.de