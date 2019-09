Mit Kessler beim FSV? Frau und Chef stimmen zu

Offenbach – Die Doppelbelastung macht Steven Kessler nichts aus. Er könne das durchhalten, bis seine Frau Miriam Stopp sagt, scherzte der 44-Jährige, der am Samstag zunächst als Interimscoach die Profis der Offenbacher Kickers betreute hatte, am Sonntag dann die U19.

„Und meine Frau ist sehr geduldig, sie hat mich ja geheiratet“, schob er mit einem Grinsen hinterher. An seinem Job bei einer Frankfurter IT-Firma würde eine Ausdehnung seines Engagements auch nicht scheitern: „Ich habe so lange Urlaub, wie mein Chef ja sagt. “.

Kessler könnte also auch am Sonntag (14 Uhr) im Spiel beim FSV Frankfurt auf der Bank zu sitzen, sofern die OFC-Verantwortlichen bis dahin keinen neuen Trainer finden. „Es muss jemand sein, der brennt, die Attribute mitbringt, die den OFC auszeichnen, und dem wir zutrauen, den Dreijahresplan umzusetzen“, so Geschäftsführer Andreas Herzog. Gesucht werde erst mal nur ein Trainer, kein Sportdirektor. Eine weitere Übergangslösung (zum Beispiel bis zum Jahresende) schloss Herzog aus: „Wir suchen eine nachhaltige Lösung.“ cd

Quelle: op-online.de