Kickers freuen sich auf „ein ekelhaftes Spiel“

Offenbach – Sonderlich schön war es für die Offenbacher Kickers zuletzt ohnehin nicht. Frühzeitig raus aus dem Titelrennen der Regionalliga Südwest, zudem Pfiffe nach dem jüngsten 1:1 zu Hause gegen Schlusslicht Eintracht Stadtallendorf. VON CHRISTIAN DÜNCHER

Und als wäre das alles nicht schon genug, wartet nun auch noch mit der Partie beim TSV Steinbach Haiger (Samstag, 14 Uhr) eine richtig unangenehme Aufgabe. Der Gastgeber ist nämlich für seine rustikale Art bekannt.

OFC-Allrounder Maik Vetter erwartet „ein ekelhaftes Spiel. Gegen Steinbach geht es immer zur Sache. Darauf darf man sich freuen.“ Freude auf etwas Ekelhaftes? Was klingt wie ein Widerspruch, ist für Vetter keiner. „Wir müssen härtere Zweikämpfe erwarten. Bei uns im Team gibt es aber mehrere Spieler, die darauf Lust haben. Das muss man dann auch annehmen und darf nicht weinen.“

Daniel Steuernagel sieht es ähnlich. „Das ist doch genau das, was man mag: Fußball, Mann gegen Mann“, betont der OFC-Trainer. „Da muss man die Zweikämpfe annehmen und gewinnen. Ich habe der Mannschaft auch gesagt, dass ich genau das von ihr erwarte. Und die Fans wollen von uns auch bedingungslosen Einsatz sehen.“

Gegen Stadtallendorf hatte die Mannschaft aber genau das zuletzt etwas vermissen lassen. Und auch im Hinrunden-Duell mit Steinbach hatten die Kickers Probleme mit der körperbetonten Spielweise des Gegners. „Unser letztes Spiel war nicht gut. Wir müssen mehr Überzeugung und Biss zeigen“, fordert der Trainer. Zumal man sich im Hinspiel (0:0) „ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen“ hatte. Freilich war nicht alles schlecht. So gab es auch „die geile Szene, in der sich zwei unserer Spieler abfeiern, weil sie sich jeweils vor den einschussbereiten Gegenspieler geworfen hatten“.

Das will Steuernagel im Duell des Sechsten mit dem Vierten wieder sehen. Denn: „Die Saison ist noch nicht vorbei. Vergangene Woche haben wir es verpasst, Boden auf die zwei Teams vor uns gutzumachen. Nun spielen beide gegeneinander.“ Das will der OFC (50 Punkte) nutzen, um an Homburg (2., 54) heranzurücken und Saarbrücken (3., 51) zu überholen.

Im Vergleich zum 1:1 gegen Stadtallendorf wird es mindestens zwei Wechsel geben: Dren Hodja (krank) sowie Jan Hendrik Marx (Gelbsperre) fallen aus. In Serkan Göcer (krank) steht zudem ein möglicher Marx-Ersatz nicht zur Verfügung. Der Einsatz des angeschlagenen Lucas Albrecht ist fraglich.

Auch Steinbach tritt nicht in Bestbesetzung an. Interimscoach Frank Döpper fehlen unter anderem Routinier Nico Herzig und Florian Heister. Döpper war Mitte März vom Co- zum Cheftrainer befördert worden, nachdem der Verein Matthias Mink freigestellt hatte. Nach der Saison übernimmt Adrian Alipour (zuletzt Wuppertaler SV), der bis 2021 unterschrieb.

