Kickers gewinnen erstes Punktspiel nach der Winterpause 

Offenbach - Erfolgreicher Start ins Jahr 2018. Die Kickers Offenbach haben ihr erstes Punktspiel nach der Winterpause zuhause gegen den SV Elversberg gewonnen. Von Julia Oppenländer

Nach der abgesagten Partie gegen Hessen Kassel am vergangenen Montag, bestritten die Offenbacher Kickers heute gegen den SV Elversberg ihr erstes Punktspiel nach der Winterpause in der Regionalliga Südwest. Vor rund 5000 Zuschauern konnte sich der OFC vor heimischer Kulisse nach 90 Minuten mit 3:0 durchsetzen.

OFC gegen SV Elversberg: Das Spiel im Liveticker zum Nachlesen

Doch am Anfang sah das etwas anders aus: Elversberg setzte die Kickers früh unter Druck und provozierte Fehler auf Seiten der Offenbacher. Eine gute Chance für den Gastgeber dann aber in der 23. Minute: Nach einem Foul an Maik Vetter im Mittelfeld wurde schnell reagiert. Ihab Darwiche drang rechts in den Strafraum ein und zog ab - fast das 1:0, aber knapp links vorbei. Der OFC kam jetzt besser ins Spiel und war schließlich in den letzten Minuten der ersten Halbzeit überlegen.

Kickers gegen SV Elversberg: Bilder Zur Fotostrecke

Ohne Wechsel auf beiden Seiten ging es in die zweite Halbzeit. Und die begann gleich richtig gut für den OFC: Niklas Hecht-Zirpel behauptete rechts den Ball, spielte Doppelpass mit Ihab Darwiche und flankte dann scharf in die Mitte, wo Serkan Firat nur noch den Fuß hinhalten musste. Tor für die Kickers zum 1:0. Mit mehreren guten Aktionen machten die Gastgeber jetzt weiter Druck. Die Belohnung: Das 2:0 zehn Minuten später durch Benjamin Kirchhoff. Er war es auch, der hinten immer wieder alles weghaute. Den Sack zu machte dann schließlich Ko Sawada in der 90. Minute mit einem Kopfball. Nach dem 3:0-Sieg steht der OFC aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest.

Kickers Offenbach: Endres - Marx, Maier, Kirchhoff, Schulte - Darwiche (Sawada, 70. Minute), Rapp, Hodja, Firat - Hecht-Zirpel (Zivkovic), Vetter (Sentürk, 86. Minute)

SV Elversberg: Lehmann, Kohler, Maek, Gaul, Skenderovic (Soyak, 66. Minute), Bichler (Sellentin, 66. Minute), Grech, Bohl, Mohr, Perstaller, Koffi

Tore: 1:0 Firat (47. Minute), 2:0 Kirchhoff (57. Minute), 3:0 Sawada (90. Minute)

Einen ausführlichen Video-Spielbericht sehen Sie bald auf unserem YouTube-Kanal. Auf unserer Facebook-Seite zeigen wir Ihnen dazu bereits etwas früher zu jedem Regionalligaspiel der Kickers einen ausgewählten Höhepunkt der Partie (Tor/Großchance/Foul etc.) im Video.

Quelle: op-online.de