Kickers hoffen auf den Optimalfall

Anzahl der Absteiger ist von vielen Faktoren abhängig

+ © Hübner Wird am Ende der Saison auch gejubelt? © Hübner

Offenbach - Alle Jahre wieder stellt sich die Frage nach der Anzahl der Absteiger aus der Fußball-Regionalliga Südwest. Abschließend beantworten lässt sich diese jedoch erst nach den Aufstiegsspielen zur 3. Liga. Von Christian Düncher

+ Das Schaubild lässt es auf den ersten Blick erahnen: Die Frage nach der Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Südwest hängt von vielen Faktoren ab. Fest steht, dass vier Teams aus den Oberligen aufsteigen. Alles andere hängt davon ab, wie viele Mannschaften aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest kommen – und ob deren Meister und Vizemeister den Aufstieg in die 3. Liga schaffen. © Grafik: OP Aus Sicht der Offenbacher Kickers steht derzeit lediglich fest, dass sie sich auf einem potenziellen Abstiegsplatz befinden. Die Situation ist schon ein bisschen kurios: Von den bisherigen 24 Saisonspielen in der Regionalliga Südwest haben die Offenbacher Kickers mehr gewonnen (8) als verloren (7), trotzdem müssen sie um den Klassenerhalt bangen. Das hängt einerseits am Neun-Punkte-Abzug, andererseits aber auch daran, dass es diese Saison bis zu sechs Absteiger geben kann. Mindestens drei Teams müssen den Gang in die 5. Liga antreten. „Wir wissen, was die Stunde geschlagen hat“, stellte OFC-Trainer Oliver Reck unlängst klar. Und Verteidiger Stefano Maier sagte: „Wir sind noch lange nicht durch.“ In der Tat: Die Kickers überwintern als Fünftletzter der Tabelle. Das könnte am Ende der Saison ein Abstiegsplatz sein, muss es aber nicht.

Zu berücksichtigen ist, dass die Sollstärke der Regionalliga Südwest bei 18 Mannschaften liegt. In der aktuellen Saison besteht die Klasse jedoch aus 19 Teams, wodurch sich das Minimum der Absteiger im Vergleich zur Saison 2015/16 schon mal von zwei auf drei erhöht. Neu hinzu kommen vor jeder Spielzeit vier Mannschaften: die Meister und ein Vizemeister aus den Oberligen Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz/Saar. Zudem könnten bis zu drei Teams aus der 3. Liga in den „Südwesten“ absteigen, was angesichts von fünf potenziellen Kandidaten (SG Sonnenhof Großaspach, VfR Aalen, FSV Frankfurt, SV Wehen Wiesbaden, 1. FSV Mainz 05 U23) nicht unrealistisch ist, zumal der SV Wehen Wiesbaden (Drittletzter) und die U23 des 1.FSV Mainz 05 (Letzter) aktuell Abstiegsplätze belegen und die anderen drei Klubs nur drei bis fünf Zähler Vorsprung haben.

Direkte Aufsteiger aus der Regionalliga Südwest gibt es nicht. Der Meister und der Vizemeister nehmen – wie in der vergangenen Saison – an den Aufstiegsspielen teil. Daraus ergeben sich diverse Konstellationen. Der negativste Fall: Meister und Vizemeister steigen nicht auf, aber aus der 3. Liga steigen drei Teams in die Regionalliga Südwest ab. Dann gäbe es sieben neue Teams in der Liga (drei von oben, vier von unten). Die Folge wären allerdings nicht sieben Absteiger, sondern nur die geltende Maximalzahl von sechs. In dem Fall würde die Liga in der kommenden Saison aus 20 Mannschaften bestehen. Bei der Konstellation mit zwei Absteigern aus der 3. Liga und keinem Aufsteiger aus der Regionalliga Südwest gäbe es sechs neue Teams (zwei von oben, vier von unten) und sechs Absteiger. Die Folge wäre erneut eine 19er-Liga.

Es gibt aber auch den Optimalfall: Meister und Vizemeister steigen auf, aber kein Team aus der 3. Liga ab. Dann würden nur die vier Oberliga-Aufsteiger neu dazukommen. Somit müssten lediglich die letzten drei der Tabelle der Regionalliga Südwest in die Oberliga absteigen.

