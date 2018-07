Kickers kämpfen gegen müde Beine

Ihab Darwiche war mit fünf Treffern erfolgreichster Schütze der Kickers in Froschhausen. Der Rechtsaußen war auch maßgeblich am Eigentor der Gastgeber zum 10:0 beteiligt und nicht nur von Vuk Tomic (rechts) kaum zu halten. - Foto: Hübner

Offenbach J Die harten Vorbereitungseinheiten und die hohen Temperaturen gehen auch an den Profis des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach nicht spurlos vorüber. Von Jörg Moll

Die müden Beine waren den Spielern bei den Testspielsiegen beim JSK Rodgau (4:0) und TuS Froschhausen (13:0) anzumerken.

OFC-Trainer Daniel Steuernagel zeigte sich nachsichtig nach dem Testspieldoppelpack. „Es war klar, dass die Spieler etwas müde sein würden nach den intensiven Einheiten in den Tagen zuvor“, erklärte er: „Dennoch habe ich vieles von dem gesehen, was ich sehen wollte.“ Steuernagel hatte zudem eine Besonderheit eingebaut: In beiden Partien kamen die Feldspieler über die komplette Spielzeit zum Einsatz. Nach der schweißtreibenden Konditionsbolzerei kündigte Steuernagel für die Spieler Erfreuliches an: „Das Anstrengendste haben sie hinter sich. In den kommenden Tagen geht es um Schnelligkeit und das Einstudieren von Standardsituationen.

Beim 4:0 (1:0)-Erfolg am Samstag beim Gruppenligisten JSK Rodgau wechselten sich lediglich Daniel Endres und Sebastian Brune nach einer Halbzeit ab. Die Rodgauer, ohne zahlreiche Urlauber und einige Angeschlagene mit zwei A-Jugendlichen (Marc Klinkel, Petrit Hulaj) angetreten, machten dem Regionalligisten das Leben vor allem in Halbzeit eins sehr schwer. „Chapeau an meine Spieler, defensiv war das bärenstark“, lobte JSK-Coach Andreas Humbert. Erst mit dem Halbzeitpfiff gelang Dren Hodja per Strafstoß nach Foul an Niklas Hecht-Zirpel das 1:0. Nach dem Wechsel erhöhten die Kickers die Schlagzahl, kamen zu mehr Chancen und drei weiteren Treffern. Auf der rechten Abwehrseite kam beim OFC Testspieler Julian Simon zum Einsatz. Der 28-jährige frühere Regionalligaspieler (Teutonia Watzenborn-Steinberg) spielte zuletzt beim Verbandsligisten SV Zeilsheim.

JSG Rodgau: Hessberger - Kunth, Cölsch, Toprak, Rufino, Klein, Khan, Hitzel, Goetze, Konstantinidis, Freitag (eingewechselt: Speyer, Neteoui Flores, Klinkel, Hulaj, Kiefer, Ajiou, Fröhlich)

Kickers Offenbach: Endres (46. Brune) - Simon, Lovric, Schulte, Stoilas - Göcer - Hecht-Zirpel, Garic, Hodja, Firat - Treske

Schiedsrichter: Paul-Ioan Barbu (Steinheim) - Zuschauer: 500 - Tore: 0:1 Hodja (45./FE), 0:2 Garic (60.), 0:3 Treske (68.), 0:4 Hecht-Zirpel (85.)

Am Sonntag verzichtete Steuernagel in Froschhausen gänzlich auf Wechsel. Im Tor stand der 19-jährige Bilal Jomaa Zabadne. Mehr als doppelt so alt war sein Gegenüber. Kreisfußballwart Jörg Wagner hatte sich auf Nachfrage von Trainer Thomas Hantzsche für eine Hälfte ins Tor gestellt. „Es hat Spaß gemacht - und ich habe die Hütte nicht komplett vollbekommen“, sagte er lächelnd. Gleich mehrere Male glänzte der fast 50-Jährige mit starken Reflexen. „Wir hätten einige Treffer mehr machen können“, räumte Steuernagel ein: „Aber wichtig war, dass wir ein höheres Spieltempo hatten und das Positionsspiel passte.“

Vor 600 Zuschauern verpassten die Gastgeber die Maßgabe von Thomas Hantzsche. „Unter zehn Gegentore bleiben und ein Tor machen“, hatte sich der TuS-Coach, dessen Team Verstärkung von den Ostkreisklubs Germania Klein-Krotzenburg, Spvgg. Hainstadt, TSG Mainflingen und SV Zellhausen erhalten hatte, gewünscht. Vor allem Ihab Darwiche, der mit einem Scherenschlag (45.) das schönste Tor des Tages erzielte und insgesamt fünfmal erfolgreich war, hatte etwas gegen Hantzsches Vorstellung.

Beim OFC wirkte in der Innenverteidigung der A-Jugendliche Leonidas Tiliudis mit, rechts hinten verteidigte Testspieler Dennis Russ, dessen Zukunft aber nicht in Offenbach zu sein scheint. Zumal in Jan Henrik Marx der etatmäßige Rechtsverteidiger vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining steht. Seine Kniereizung hat sich stark gebessert. Weiterhin kürzer treten müssen Innenverteidiger Lucas Albrecht (Wadenprobleme), Angreifer Varol Akgöz (Knieprobleme) und Ko Sawada (Kniereizung).

TuS Froschhausen: Wagner - Yavus, Colucci, Naouassi, Tomic, Mandel, Spitznagel, Schwarzkopf, Walter, Macana, Mönicke (eingewechselt: Wurbs, Kloiber, Mogk, Hitzel, Puci, Wolf, Cofone, Stier, Eckert, Kaiser, Griehl, Hark, Hoffmann, Tezgör)

Kickers: Zabadne - Russ, Kirchhoff, Tiliudis, Scheffler - Rapp, Ikpide, Vetter - Darwiche, Hirst, Ferukoski

Sch.: Vonderschmidt (Hanau 93) - Zuschauer: 600 - Tore: 0:1 Rapp (11.), 0:2 Vetter (20.), 0:3 Darwiche (39.), 0:4 Rapp (42.), 0:5, 0:6, 0:7 Darwiche (45., 49./FE, 58.) 0:8 Hirst (61.), 0:9 Darwiche (73.), 0:10 Eigentor (79.), 0:11 Kirchhoff (86.), 0:12 Vetter (88.), 0:13 Hirst (90.)

Quelle: op-online.de