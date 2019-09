Kickers müssen im Pokal erneut in Alzenau ran

Grünberg – Die Geschichte wiederholt sich für die Offenbacher Kickers: Wie vergangenes Jahr muss der OFC im Achtelfinale des Fußball-Hessenpokals bei Bayern Alzenau antreten. Das ergab die Auslosung in Grünberg.

2018 gewannen die Kickers nur mit Mühe 3:2 beim damaligen Hessenligisten. Inzwischen ist Alzenau ebenfalls Regionalligist und war sportlich der schwerste Gegner, den der OFC erwischen konnte. Sead Mehic gab sich aber gelassen. „Es spielt keine Rolle, wer der Gegner ist. Wir wollen im Hessenpokal dieses Mal besser abschneiden, da muss man jeden schlagen. Wir haben die nötige Qualität“, betonte der Sportdirektor des OFC.

In Alzenau freut man sich bereits auf die Partie. „Toll ist, dass es bei uns ist. Gegen den OFC zu spielen, ist immer schön, dieses Jahr noch mehr, da wir viele Ex-Offenbacher im Kader haben“, so Co-Trainer Dennis Bochow.

Wann gespielt wird, ist noch offen. Rahmentermin ist der 3. Oktober. An dem Tag ist Alzenau aber in der Liga in Ulm gefordert, der OFC spielt am 5. Oktober zu Hause gegen Balingen. Bis 31. Oktober muss das Achtefinale abgeschlossen sein.

Auch die weiteren Vertreter aus der Region erwischten schwere Lose: Gruppenliga-Neuling SV Pars Neu-Isenburg empfängt Hessenligist Stadtallendorf, Hessen Dreieich (Hessenliga) muss bei Verbandsligist SV Weidenhausen ran, der Kassel mit 4:1 rauswarf. cd

Hessenpokal-Achtfelfinale

Bayern Alzenau - Kickers Offenbach

SV Pars Neu-Isenb. - E. Stadtallendorf

SVA Weidenhausen - Hessen Dreieich

SG Fulda Lehnerz - FSV Frankfurt

SSC Juno Burg - VfB Ginsheim

SG Waldsolms - TuS Dietkirchen

FC Eddersheim - FC Gießen

SF Friedrichsdorf - TSV Steinbach

Quelle: op-online.de