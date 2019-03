Hoffenheim – Das Beste kam in der Tat zum Schluss: Mit einem Schlenzer von der Strafraumlinie in das rechte Eck sorgte Maik Vetter im Spiel bei der TSG Hoffenheim II für den 5:0-Endstand. Die Partie wurde danach gar nicht mehr angepfiffen.

Für Daniel Steuernagel, den Trainer der Offenbacher Kickers, war dieser Treffer die „Krönung“. Vetter hingegen gab sich gewohnt bescheiden. „Ich kann mich selbst gut einschätzen“, sagte der Blondschopf. Serkan Firat habe ihn gut angespielt und er den Ball gut getroffen.

Ein Zufallsprodukt war das Tor freilich nicht. Vetter hatte bereits in der ersten Hälfte einmal aus ähnlicher Position abgezogen. Der Ball wäre neben dem rechten Pfosten eingeschlagen, doch Hoffenheims Stefan Drljaca wehrte ihn zur Seite ab – wo dann jedoch Francesco Lovric mit einem Flugkopfball vollstreckte. In beiden Fällen war Vetter zuvor von der linken Seite nach innen gezogen – aus gutem Grund: Der rechte Fuß ist sein starker. Und Flanken mit links kommen bei ihm selten an, gab er grinsend zu.

Vergangene Woche hatte der 27-Jährige bereits in der Endphase der Partie gegen den SSV Ulm (3:0) im linken Mittelfeld gespielt. In Hoffenheim startete er dort und darf sich spätestens seitdem mit Fug und Recht Allrounder nennen. „Das war die einzige Position, auf der ich in meiner Karriere noch nicht von Anfang an gespielt hatte“, sagte Vetter und fügte scherzend hinzu: „Jetzt fehlt nur noch Torwart.“

Vom SV Wehen Wiesbaden war Vetter 2014 als Verstärkung für die Defensive geholt worden. Er rückte im Laufe der Zeit jedoch immer weiter nach vorne, half sogar im Angriff aus. Vergangene Saison traf er zehnmal, aktuell steht er bei vier Toren. (cd)

