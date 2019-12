Kickers Offenbach bereitet sich vor: OFC-Winterfahrplan im Überblick 

Kickers Offenbach arbeitet an der Vorbereitung für das kommende Jahr. Der Winterfahrplan des OFC im Überblick.

Offenbach - Kickers Offenbach stellt weiter die Weichen für den Rest der Rückrunde. Nach der Besetzung des Geschäftsführerpostens durch Thomas Sobotzik, folgte die Verpflichtung des neuen Trainerteams mit Angelo Barletta als Cheftrainer sowie mit Dennis Bochow und Chefscout Ramon Berndroth als Assistenztrainer. Mit Serkan Firat konnte zudem bereits der erste Neuzugang während der Winterpause vermeldet werden.

In den nächsten Wochen geht es darum, eine schlagkräftige Mannschaft zu formen, die mittelfristig den Aufstieg in die 3. Liga schaffen kann, teilte der OFC in einer Mitteilung mit.

Kickers Offenbach testet gegen die SG Nieder-Roden

Der aktuelle Vorbereitungsplan sieht die Teilnahme an der Offenbacher Hallenfußball-Stadtmeisterschaft sowie Testspiele gegen die SG Nieder-Roden, den Hanauer SC und Germania Schwanheim vor. Abgerundet wird die Vorbereitung durch die Teilnahme am Benefizturnier von Viktoria Kahl mit den Teams von Viktoria Aschaffenburg und dem FC Bayern Alzenau.

OFC arbeitet an möglichem Trainingslager

An einem möglichen Trainingslager wird noch gearbeitet. Es soll voraussichtlich vom 28. Januar bis 5. Februar 2020 in der Türkei (unter Vorbehalt) stattfinden.

Am 15. Februar 2020 geht es für die Kickers dann wieder um Punkte. Das Nachholspiel beim VfR Aalen soll an diesem Tag um 14 Uhr angepfiffen werden. Das erste Heimspiel auf Biebers Höhen ist aktuell noch nicht exakt terminiert. Wir informieren, sobald der genaue Termin feststeht. chw

Und hier die aktuelle Planung in der Übersicht (Änderungen vorbehalten):

Datum Uhrzeit Spiel/Turnier 11.01.2020 10.00 Uhr Trainingsstart & Hallen-Stadtmeisterschaft (nachmittags) 12.01.2020 11.00 Uhr Endrunde Hallen-Stadtmeisterschaft 19.01.2020 14.30 Uhr SG Nieder-Roden – OFC (Testspiel) 25.01.2020 14.00 Uhr Hanauer SC – OFC (Testspiel) 26.01.2020 14.00 Uhr Germania Schwanheim – OFC (Testspiel) 28.01. – 05.02.2020 - Trainingslager Türkei (unter Vorbehalt) zwei Testspiele im Trainingslager 08.02.2020 14.00 Uhr Benefizturnier Viktoria Kahl … OFC – Aschaffenburg 09.02.2020 14.00 Uhr Benefizturnier Viktoria Kahl … Gegner Kahl/Alzenau 15.02.2020 14.00 Uhr Nachholspiel Regionalliga VfR Aalen – OFC 22.02.2020 - 1. Spiel der Rückrunde … OFC – Bahlingen (noch nicht terminiert)

Quelle: op-online.de