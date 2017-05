Kickers beziehen Stellung: „Wir sind schockiert“

Offenbach - Nach der Hooligan-Attacke auf einem Fanbus der Offenbacher Kickers nimmt nun auch der Verein Stellung.

Auf dem Heimweg vom Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart II wurden Offenbacher Fans auf einer Raststätte von Anhängern des KSV Hessen Kassel attackiert. Wie unsere Zeitung exklusiv berichtete, sind 25 bis 30 Hooligans aus einem benachbarten Bus auf die OFC-Fans losgestürmt. Sie schlugen auf die Offenbacher Fans ein. Auf Seiten des OFC gab es drei Leichtverletzte, die Polizei rückte an, nahm Personalien der Angreifer auf und eskortierte den Offenbacher Fanbus auf dem weiteren Heimweg. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Nun veröffentlichten auch die Kickers eine Stellungnahme. Demnach habe der Verein bereits am Sonntag von dem Vorfall Kenntnis genommen. Da diese Angreifer teilweise Kleidung mit der Aufschrift „Kassel“ getragen hätten, liege der Verdacht nahe, dass es sich um Problemfans des KSV Hessen Kassel gehandelt hat. Nachdem die Kickers über den Vorfall informiert worden sind, habe man sich umgehend mit dem KSV Hessen in Verbindung gesetzt.

„Die beiden Fanprojekte und Fanbeauftragten aus Kassel und Offenbach sind bereits in gegenseitigem Austausch“, heißt es in der Stellungnahme. „Sowohl der OFC als auch der KSV Hessen Kassel sind über den Vorfall schockiert und distanzieren sich klar von jedweder Form von Gewalt. Vorfälle dieser Art haben nichts mit der zwischen beiden Vereinen seit Jahren gelebten leidenschaftlichen sportlichen Rivalität zu tun. Es wird vereinseitig alles getan, den Vorfall aufzuklären und die Polizei bei den Ermittlungen mit voller Tatkraft zu unterstützen. Den verletzten Personen wünschen sowohl der OFC als auch der KSV Hessen Kassel gute Besserung.“

Streitbare und zum Teil gewaltbereite Fans der Kickers und des KSV Hessen Kassel waren in der jüngeren Vergangenheit immer wieder aneinandergeraten. Zugespitzt hat sich die Situation, als Kickers-Fans auf einem Supermarkt-Parkplatz Kasseler Anhängern die Fahnen geraubt und diese beim Hinspiel dieser Saison präsentiert hatten. Die nun betroffenen OFC-Fans hatten damit aber nichts zu tun. (dani)

Quelle: op-online.de