Über allen steht der eiserne Hermann

Für Kickers Offenbach war es in der Aufstiegssaison 1967/68 völlig klar, dass ein Kader von nur 14 Spielern für die gesamte Saison inklusive Aufstiegsrunde ausreichen würde. Von Jörg Moll

Und der Mini-Kader erfüllte alle Erwartungen. Auswechslungen waren damals höchst selten - und nur eine pro Spiel erlaubt, und das nur bei Verletzung. Die Offenbacher Kickers hatten 1967/68 eine junge Mannschaft in der Regionalliga. Der Großteil der Spieler war zwischen 23 und 24 Jahre jung. Egon Schmitt, Willi Rodekurth und Dieter Stangl waren sogar noch Teenager. Nur ein Spieler hatte schon die 30 überschritten: Hermann Nuber, die Offenbacher Fußball-Ikone.

Ein Überblick über den Aufstiegskader 1967/68:

Rudi Wimmer (geb.: 20. Januar 1944): Kam 1963 von Hanau 93 zum OFC. Der Torwart und Juniorennationalspieler fiel in der Aufstiegssaison wegen einer Verletzung ein halbes Jahr aus. Wechselte nach dem Abstieg des OFC, für den er alle 34 Spiele bestritt, zum Karlsruher SC, für den er bis 1983 spielte.

Wolfgang Mühlschwein (20. Dezember 1944): Wechselte 1965 mit Josef Weilbächer von Eintracht Frankfurt zum OFC. Der Dreieichenhainer pflegte ein höchst freundschaftliches Verhältnis zu seinem Torwartrivalen, beide spielten jeweils 17-mal in der Saison. Den Aufstieg in die Bundesliga machte der Bauingenieur-Student wegen vier ausstehender Semester nicht mit, wechselte stattdessen zum SV Darmstadt 98. Leitete später ein Büro für Baustatik in Dreieich.

Josef Weilbächer (29. Dezember 1944): Auch er kam 1965 von Eintracht Frankfurt zum OFC, war von Beginn an eine Konstante in der Abwehr. Der Blondschopf absolvierte 316 Spiele für den OFC, davon 58 in der Bundesliga. War auch beim größten Erfolg, dem 2:1-Pokalsieg gegen den 1. FC Köln 1970 dabei. Mit 28 Jahren zog er die berufliche Karriere in der Familiendruckerei in Klein-Auheim dem Profifußball vor. OP-Redakteur Erich Müller skizzierte ihn nach dem Aufstieg in unserer Zeitung so: „Seppl Weilbächer befolgt zwar gewissenhaft alle Trainer-Befehle, dann und wann aber juckt es ihn irgendwo. Dann muss er stürmen.“ Wechselte zu Alemannia Klein-Auheim, kickte später für die Promi-Truppe FC Rhein-Main - und hatte verschiedene Funktionen (Verwaltungsrat, Vizepräsident) bei den Kickers inne.

Ferdinand Heidkamp (14. September 1944): Der Verteidiger kam 1967 von Hamborn 07 zum OFC. Unsere Zeitung charakterisierte ihn als „Typ des modernen Verteidigers“, der das spielerische Moment bevorzugte. In der Offenbacher Innenstadt arbeitete er als Textilverkäufer. War beliebt für seinen rheinischen Humor. Wechselte nach dem Abstieg 1969 zu Borussia Dortmund. Seine Karriere beendete er 1978 nach fünf Jahren in Frankreich auf Korsika bei GFCO Ajaccio.

Hans-Jürgen Oehlenschläger (8. August 1943): Der Abwehrspieler, gebürtiger Offenbacher, absolvierte in der Aufstiegssaison noch seinen Wehrdienst. „Er ist der Typ des unauffälligen Deckungsmannes“, schrieb unsere Zeitung. Wechselte 1969 zum Regionalliga-Rivalen Opel Rüsselsheim. Von 1972 bis 1979 spielte er für den FSV Frankfurt.

Egon Schmitt (12. November 1948: Der Dietesheimer würde heute wohl als Offensivallrounder bezeichnet werden. Wechselte im letzten A-Jugendjahr von der Sportvereinigung Dietesheim zum OFC: Blieb trotz 156 Bundesligaspielen stets Amateur. Er absolvierte 79 Länderspiele für die Amateurnationalmannschaft, ist damit deutscher Rekordnationalspieler und nahm 1972 mit diesem Team an den Olympischen Spielen teil. Ebenfalls in diesem Team: Ottmar Hitzfeld und Uli Hoeneß. Ging 1973 zum 1. FC Saarbrücken, bei dem er später im Aufsichtsrat saß.

Hermann Nuber (10. Oktober 1935): Lebende Legende der Kickers mit eigener Büste am Stadion. „In Offenbach gehört er zum Volksschulwissen“, würdigte unsere Zeitung den Aufstiegshelden, der 1968 bei der Wahl zu Deutschlands Fußballer des Jahres nur Franz Beckenbauer den Vortritt lassen musste. Der „eiserne Hermann“, stets klar und unkonventionell in seiner Meinung, stand weit über allen anderen. Völlig normal, dass der Metzgermeister während der Aufstiegsrunde das OFC-Quartier an der Sportschule des Landessportbundes in Frankfurt verlassen durfte, um in der Metzgerei in der Feldstraße Wurst zu machen. Nach dem Aufstieg überklebten OFC-Fans alle Straßenschilder vom Marktplatz bis zum Stadion in „Hermann-Nuber-Allee“. Bei der WM 1958 war er von Bundestrainer Herberger auf Abruf nominiert. Vor dem Pokalsieg 1970 hatte er seine Karriere beendet. 1971 half Nuber im Abstiegskampf der Bundesliga noch zweimal aus. Blieb seinem Heimatverein immer treu. Als Amateur- und Jugendtrainer formte er Nationalspieler wie Rudi Völler, Uwe Bein, Rudi Bommer, Oliver Reck oder Jimmy Hartwig. 1983/84 fungierte er in Offenbachs bis heute letzter Bundesliga-Saison als Interimscoach, konnte den Abstieg aber nicht verhindern.

Alfred Resenberg (5. September 1942): Der Polizeibeamte aus Bad Wildungen regelte tagsüber in der Stadt den Verkehr. Auf dem Platz bremste er den gegnerischen Drang in die Offensive. Kehrte 1970 aus familiären Gründen in seine nordhessische Heimat zurück und spielte bis 1975 für den KSV Hessen Kassel.

Willi Rodekurth (31. Mai 1948): Gebürtiger Offenbacher, gab am 11. Februar 1967 beim 0:1 beim SSV Reutlingen sein Debüt für den OFC. „Aufbauspieler mit vielen angeborenen fußballerischen Fähigkeiten. In der Aufstiegsrunde 1968 leuchtete sein Stern am hellsten“, charakterisierte ihn OP-Redakteur Erich Müller seinerzeit. Wechselte 1970 in die Schweiz zum FC Biel-Bienne, kehrte 1972 nach Deutschland zurück und kickte für den 1. FC Schweinfurt und Mainz 05 (1977/1978).

Lothar Weschke (11. Oktober 1943): Der Rechtsaußen kam 1966 vom Bundesligisten Eintracht Braunschweig. „Manchmal scheint er auf dem Platz ruhige zehn Minuten einzulegen. Wehe, wer sich darauf einlässt“, skizzierte unsere Zeitung den Mann, der auch gerne im Porsche zum Bieberer Berg kam. Der abschlussstarke Angreifer ging nach dem Aufstieg des OFC zu Fortuna Düsseldorf, 1975 zu Röchling Völklingen.

Dieter Stangel (4. Mai 1949): Gebürtiger Offenbacher, traf beim entscheidenden 2:0 gegen TuS Neuendorf. Verließ den OFC nach dem Aufstieg in Richtung Darmstadt 98.

Roland Weida (11. Februar 1943): Der Stürmer kam im Sommer 1067 vom FK Pirmasens zu den Kickers und wurde auf Anhieb bester Torschütze. Später eine große Stütze beim Pokalsieg gegen Köln, als er Wolfgang Overath ausschaltete. 1972 verließ er den OFC, wurde mit der Spvgg. Bad Homburg 1973 Deutscher Amateurmeister - das Finale gegen Kaiserslauterns Amateure fand am Bieberer Berg statt. 1975 ging er als Spielertrainer zu Gemaa Tempelsee. Gehörte der 1987 gegründeten Traditionsmannschaft der „Waldis“ an. 2007 starb er.

Dieter Fern (1. Dezember 1944): „Hochtalentierte Sturmspitze, manchmal rätselhaft wie eine Sphinx“, schrieb OP-Redakteur Erich Müller über den Techniker, der 1967 von Bayer Leverkusen zum OFC kam und etwas launisch in seinen Leistungen war. Nach dem Abstieg der Kickers wechselte er 1969 zum VfL Bochum.

Gerd Becker (18. Oktober 1943): Der Stürmer aus dem Dillenburger Raum kam 1965 vom KSV Hessen Kassel zum OFC. In der erfolgreichen Aufstiegsrunde traf er in acht Partien viermal. Nach dem Abstieg wechselte er mit Torwart Rudi Wimmer zum Karlsuher SC, für den er bis 1973 auflief. Danach kehrte er in seinen Heimatort zurück und übernahm das Traineramt beim FV 09 Breidenbach.

Zum erweiterten Kickers-Kader gehörten (jeweils ohne Einsatz): Johann Kondert (10. September 1944), Bernd Engert (8. Juni 1947), Manfred Erber (21. November 1937), Klaus Färber (18. April 1945), Ernst Winterhalder (16. August 1944).

