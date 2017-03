OFC holt Punkt gegen Tabellenzweiten

Offenbach - Im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest hat die Mannschaft von Kickers Offenbach einen wichtigen Punkt geholt. Gegen den Tabellenzweiten SV Elversberg kam der OFC zu einem verdienten Unentschieden.

Mit Elversberg gastierte auf dem Bieberer Berg so etwas wie der Angstgegner in OFC-Heimspielen, denn in sieben Partien hatte es zuvor noch keinen Heimsieg für Kickers Offenbach gegen die Gäste gegeben. 0:0 stand es nach 90 Minuten auf dem Bieberer Berg, ein verdienter Punkt für den OFC gegen die Spitzenmannschaft aus Elversberg. In dem Spiel war nicht erkennbar, dass ein Aufstiegs- gegen einen Abstiegskandidaten spielt, mit etwas Glück hätte der OFC gar gewinnen können, doch Firat, Jürgens, Neofytos und Darwiche vergaben gute Torgelegenheiten. Nach diesem Unentschieden belegt der OFC mit 30 Punkten den 14. Platz der Regionalliga Südwest. (nb)