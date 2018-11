Treskes Jokertor krönt perfektes Spiel

Offenbacher Jubel in Elversberg: Serkan Firat springt Torschütze Florian Treske vor Freude auf die Schultern. Auch Maik Vetter (links), Luka Garic (Zweiter von rechts) sowie Benjamin Kirchhoff kommen zum Gratulieren. Der Kapitän wird den Kickers allerdings im nächsten Spiel fehlen. Er sah zum fünften Mal in dieser Saison Gelb.

Offenbach - Im ersten Spiel dieser Saison hatten sich die Offenbacher Kickers bereits nach rund 20 Minuten Pfiffe anhören müssen, nach dem Rückrunden-Auftakt wurden sie gefeiert. Diesmal passte einfach alles. Von Christian Düncher

Oder wie es Trainer Daniel Steuernagel ausdrückte: „Das war eine runde Sache“ – mit Treskes Jokertor als Krönung.

Im Elversberger Stadion waren 73 Minuten gespielt, als es zur Rudelbildung kam. Jedoch ohne Akteure des Gastgebers. Zwischen deren Strafraum und der Eckfahne rottete sich stattdessen ein hellblaues Knäuel zusammen. In der Mitte: Florian Treske, der von seinen Mitspielern überschwänglich geherzt wurde. Aus gutem Grund: Er hatte nicht nur gerade das 1:0 für Kickers Offenbach erzielt, sondern zugleich die persönliche Abschiedstour auf perfekte Art und Weise eingeleitet. Selbst Elversbergs Trainer Horst Steffen sprach nach der Partie von einer „Geschichte, die besonders ist“. Und auch der Unparteiische Justus Zorn wünschte Treske, der die Profi-Karriere in der Winterpause beenden wird, alles Gute und gratulierte zum siegbringenden Tor: „Gut gemacht, gegen die Laufrichtung.“

Treske konnte sein Glück kaum fassen: „Das läuft wie nach einem Drehbuch – und ich schreibe das letzte Kapitel“, freute sich der 31-Jährige nach dem drittletzten Spiel für den OFC. Das Wichtigste hätte er aber fast gar nicht mitbekommen: sein Tor. „Ich habe bei der Flanke ins Flutlicht geguckt und lange gezittert. Der Ball hatte viel Drall. Erst als er drin war, habe ich es gesehen“, schilderte der Rekordtorjäger der Regionalliga Südwest seinen 79 Treffer im 182. Spiel, den er Zeugwart Wolfgang Böttge widmete: „Das Tor ist für ihn.“

Dass er nicht von Beginn an spielte, konnte Treske, der aus gesundheitlichen Gründen aufhört, für den OFC aber noch bis zur Winterpause auf die Zähne beißt, verschmerzen. „Ich wäre nach fünf Minuten am liebsten schon wieder raus. Hätte ich noch einen Treffer erzielt, hätte ich meine Karriere direkt beendet“, scherzte der Mittelstürmer. Aber auch das eine Tor wäre ein passender Anlass gewesen: „Das war das erste Jokertor in meiner Karriere“, so Treske. „Einfach traumhaft.“

Ähnlich fühlte sich auch Daniel Steuernagel. Das Spiel in Elversberg sei „eine runde Sache“ gewesen, sagte der Trainer. Und Treskes Jokertor war die Krönung. In der Tat hatte bei den Kickers diesmal alles gepasst, auch weil sich die Änderungen des Trainers auszahlten. Erstmals setzten die Kickers hinten auf eine Dreierkette und spielten prompt zu null. Zuletzt war ihnen das am 29. September (0:0 gegen Steinbach) gelungen. Es war zudem erst das vierte Mal in dieser Saison, dass der OFC ohne Gegentor blieb. Viel ließen die Kickers nicht zu. Und was aufs Tor kam, griff sich Daniel Endres, der trotz Erkältung spielte.

„Die Systemumstellung hat sich bewährt“, freute sich der Trainer. „Wir waren griffig, das hat gut gepasst.“ Das trifft auch auf die spätere Umstellung vom 3-4-3 auf ein 3-5-2 zu. „Wir hatten Elversberg in der ersten Hälfte anders erwartet und haben das dann in der Halbzeit korrigiert“, so Steuernagel. „Wir wollen den Gegner im Spiel immer wieder vor Aufgaben stellen.“ In Elversberg gelang das, auch weil diesmal die Einwechselspieler für Impulse sorgten. Julian Scheffler machte links ein gutes Spiel, Kevin Ikpide sorgte in der Endphase für zusätzliche Stabilität – und Treske harmonierte vor dem Tor mit seinem unermüdlichen Sturmpartner Maik Vetter (Steuernagel: „Er ist ein Mentalitätsmonster“) prächtig. „Seinen Treffer hat er sich fast selbst vorgelegt“, sagte der Trainer mit Blick auf Treskes Kopfballablage auf Vetter. Dessen Flanke verwertete der Stürmer und sorgte für die hellblaue Rudelbildung.

