Kickers Offenbach entscheidet Derby mit Kantersieg für sich

Die Offenbacher Kickers haben das Derby gegen den VfB Offenbach klar für sich entscheiden.

Offenbach - Die Offenbacher Kickers haben beim Stadhallenmeister VfB Offenbach einen 12:0-Kandersieg eingefahren. Rund 700 Zuschauer am Bierbrauerweg sahen unter anderem vier Treffer von Niklas Hecht-Zirpel. Die Kickers benötigten eine gehörige Anlaufphase, um gegen die engagierten Gastgeber zum ersten Treffer zu kommen, den Hecht-Zirpel in der 24. Minute nach einer Ecke erzielte.

Danach war der Bann gebrochen, Kurz (26.) und Hirst (31.) erhöhten auf 3:0. In der 38. Spielminute traf Campagna aus der zweiten Reihe mit einem fulminanten Schuss in den linken Winkel. Wieder Hecht-Zirpel (42.) sowie Gohlke (44.) sorgten für den Halbzeitstand von 6:0.

Kickers Offenbach: Spieler aus der U19 bekommen Chance

In der zweiten Hälfte setzte Cheftrainer Daniel Steuernagel vermehrt Spieler aus der U19 ein. Gleich fünf Youngster standen jetzt auf dem Platz. Das erste Tor erzielte wieder Hecht-Zirpel in der 60. Spielminute per Foulelfmeter. Danach trafen Hirst in der 67. Minute nach einem Abpraller ins leere Tor sowie erneut der freigespielte Hecht-Zirpel aus zehn Metern in der 82. Minute.

In den letzten drei Minuten konnten Huseinbasic (88.), Hirst (89.) und Ikpide (90.) das Dutzend zum Endstand von 12:0 für die Kickers voll machen. Sein letztes Testspiel bestreitet der OFC am Samstag bei Rot-Weiss Essen. Anpfiff an der Hafenstraße ist um 16 Uhr. (chw)

Bilder: Offenbacher Kickers testen gegen VFB Offenbach Zur Fotostrecke

Mannschaftsaufstellung des OFC: Luka Losic (80. Angelo Tramontana), Kevin Ikpide, Luigi Campagna (45. Denis Huseinbasic), Manolo Rodas (45. Kevin Kröger), Jake Hirst, Bastian Kurz, Jakob Lemmer (45. Ronaldo dos Santos Ferreira), Niklas Hecht-Zirpel, Julian Scheffler, Gerrit Gohlke, Marco Boras

Tore: 0:1 Hecht-Zirpel (24.), 0:2 Kurz (26.), 0:3 Hirst (31.), 0:4 Campagna (38.), 0:5 Hecht-Zirpel (42.), 0:6 Gohlke (44.), 0:7 Hecht-Zirpel (60.), 0:8 Hirst (67.), 0:9 Hecht-Zirpel (82.), 0:10 Huseinbasic (88.), 0:11 Hirst (89.), 0:12 Ikpide (90.)

Zuschauer: ca. 700

Quelle: op-online.de