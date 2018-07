Erste Niederlage im letzten Testspiel vor Saisonstart

In Dillenburg unterlag der OFC Viktoria Köln mit 0:1 (0:0).

Dillenburg - Die Generalprobe endete für Kickers Offenbach nicht wie gewünscht. Aber die Partie gab Aufschlüsse darüber, wie die Startelf aussehen könnte und wer wohl zum Kapitän ernannt wird.

Kickers Offenbach hat im achten und zugleich letzten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison die erste Niederlage hinnehmen müssen. In Dillenburg unterlag der Tabellendritte der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Südwest dem Vizemeister der West-Staffel, Viktoria Köln, mit 0:1 (0:0). Nach einer weitestgehend ausgeglichenen ersten Hälfte erzielte Kevin Holzweiler in der 56. Minuten mit einem sehenswerten Treffer das Siegtor für die neue Mannschaft von Stefano Maier. Der gebürtige Offenbacher und langjährige OFC-Verteidiger war nach der abgelaufenen Saison von den Kickers zu den Rheinländern gewechselt.

OFC-Trainer Daniel Steuernagel setzte 21 Akteure ein, darunter auch Testspieler Julian Simon. Die beiden Torhüter Daniel Endres und Sebastian Brune spielten je 45 Minuten. Als einziger Akteur über die gesamte Spielzeit zum Einsatz kam Benjamin Kirchhoff, der auch die Kapitänsbinde trug.

Neben Varol Akgöz (Patellasehnenprobleme), Gerrit Gohlke (Reha nach Bänderverletzung im Fuß) und Semih Sentürk (soll nach Schulteroperation noch keine Zweikämpfe absolvieren) fehlte auch Julian Scheffler, der aufgrund einer leichten Zerrung zuletzt nur Lauftraining absolviert hatte, Anfang nächster Woche aber wieder fit sein soll. Christos Stoilas hatte während des Warmmachens in der Halbzeit Rückenprobleme und kam daher - ebenso wie Testspieler Dennis Russ - nicht zum Einsatz.

OFC: Endres (46. Brune) - Marx (60. Simon), Albrecht (46. Lovric), Kirchhoff, Schulte (46. Garic) - Ikpide (46. Rapp) - Darwiche (60. Sawada), Hodja (46. Göcer), Vetter (60. Hecht-Zirpel), Firat (60. Ferukoski) - Treske (60. Hirst)

Tor: 0:1 Holzweiler (56.)

Quelle: op-online.de