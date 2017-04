Kickers feiern Erfolg beim TSV Steinbach

Steinbach - Nach dem 4:0-Sieg gegen den FC Homburg konnten die Kickers heute beim TSV Steinbach den nächsten Erfolg feiern - und gleichzeitig eine beeindruckende Serie brechen. Von Julia Oppenländer

Beim Tabellenvierten TSV Steinbach wollten die Kickers den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen - mit Erfolg. Im Sibre-Stadion in Haiger siegte der OFC vor rund 2800 Zuschauern mit 0:1. Damit beendeten die Kickers auch eine Serie der Gastgeber, die bisher zuhause als einzige Mannschaft der Liga noch ungeschlagen waren. Aber schon vor dem Anpfiff gab es die erste Überraschung beim OFC. Im Vergleich zum Spiel gegen den FC Homburg ein Wechsel in der Startelf: Robin Scheu begann, natürlich noch mit Armschiene, dafür saß Neofytos auf der Bank - neben Vanli, Vetter, Stoilas, Frey, Sentürk und Schulte. Aber auch auf der Gegenseite gab es eine große Überraschung: Torjäger Adamyan (16 Treffer) saß ebenfalls auf der Bank.

TSV Steinbach gegen OFC: Das Spiel im Liveticker zum Nachlesen

Bei leichtem Regen starteten die Kickers vor rund 400 mitgereisten OFC-Fans recht ausgeglichen ins Spiel. Unter den Zuschauern war auch Präsident Helmut Spahn, der erst am Morgen gegen 6 Uhr aus dem Urlaub zurückgekehrt war. Und er sollte wie die Zuschauer ein anfangs recht ausgeglichenes Spiel sehen. Auf beiden Seiten kamen die Pässe in die Spitze erstmal nicht an. Allerdings störten die Kickers den Angriff der Steinbacher immer wieder früh und zwangen den TSV zu langen Pässen. Dann die Chance für den OFC: Ecke, nachdem ein abgefälschter Schuss auf dem Tornetz gelandet war. Firat führte sie aus, bekam den Ball am rechten Strafraumeck, zog in die Mitte und schlenzte den Ball über Löhe hinweg ins lange Eck. Das 0:1 in der 26. Spielminute. Beste Stimmung daraufhin natürlich bei den Fans: „Fußball-Hauptstadt ole“ ertönte jetzt in Dauerschleife aus dem Fanblock. Mit diesem Vorsprung ging es in die Kabine.

Steinbach wechselte dann wie erwartet zur zweiten Hälfte ihren Top-Torjäger Sargis Adamyan ein und der schoss auch gleich aus der Distanz aufs Tor - Sebald rutschte der Ball durch den Arm, der aber glücklicherweise vor der Linie liegen blieb. Auf der anderen Seite zog auch der OFC in der zweiten Halbzeit immer wieder Richtung Tor, der Ball segelte dabei aber jeweils ins Aus. Einen Konter stoppte der Torwart Löhe dann rustikal gegen Firat, es kam zur Rudelbildung und auch Kickers-Co-Trainer Stamatopoulos war auf dem Feld. Insgesamt sollte die zweite Halbzeit aber zu einer Abwehrschlacht werden, die mit einer sechsminütigen Nachspielzeit gekrönt wurde. Am Ende blieb es jedoch beim knappen 0:1-Sieg für die Kickers. Das Team von Oliver Reck steht damit in der Tabelle der Regionalliga Südwest aktuell auf Platz 11.

TSV Steinbach: Löhe, Kunert, Strujic, Bremer, Trkulja, Reith, Kranitz, Marquet, Burgio (Kulikas, 86. Minute), Müller (Engelbrecht, 63. Minute)

Kickers Offenbach: Sebald, Maslanka, Gaul, Firat, Theodosiadis, Scheu (Schulte, 58. Minute), Hodja (Sentürk, 83. Minute), Gocer, Marx, Darwiche (Vetter, 78. Minute), Kirchhoff

Tore: 0:1 Firat (26. Minute)

Quelle: op-online.de